«Домовилися перегорнути сторінку»: Сибіга про розмову з головою МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 січня повідомив про телефонні переговори з новопризначеним віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою.

Сибіга назвав розмову «дуже змістовною та конструктивною». Зокрема, він привітав Мацінку з призначенням і подякував Чехії за підтримку України. За його словами, розмова передусім стосувалася двосторонніх відносин.

«Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна та Чехія є справжніми друзями та союзниками», – заявив міністр.

Він додав, що поінформував чеського колегу про зацікавленість України у подальшій оборонній співпраці з Чехією, а також про участь Чехії у відновленні України.





«Також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та безжальні жорстокі атаки Росії на нашу енергетичну систему. Ми обговорили останні мирні зусилля та погодилися, що немає альтернативи змушенню Росії якнайшвидше припинити свою агресію», – додав Сибіга.

Крім того, міністр запросив Мацінку до України, і він «підтвердив свою поїздку в найближчому майбутньому».

Міністерство закордонних справ Чехії також опублікувало заяву Мацінки щодо розмови про майбутню співпрацю:

«Ми уточнили питання щодо заяв як посла України, так і спікера Окамури, яке я зараз вважаю закритим. Подальше спілкування триватиме стандартними дипломатичними каналами, а за потреби – і на особистому рівні».

Крім того, за твердженням чеського урядовця, сторони обговорили громадську думку чехів щодо українців у цій країні.

«Ми погодилися, що це наш спільний обов’язок – забезпечити позитивне ставлення до цього. Ми продовжимо це обговорення найближчим часом під час мого візиту до Києва», – додав Мацінка.

Раніше МЗС повідомило про зустріч заступника міністра Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Чехії Бенджаміном Жігою.





Зустріч відбулася на тлі переговорів міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки з послом України Василем Зваричем 5 січня і після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури, який у новорічній промові критикував Україну, зокрема, вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни».

Заяву Окамури розкритикували посол України в Чехії Василь Зварич, міністер закордонних справ України Андрій Сибіга і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зокрема, український посол у Чехії Василь Зварич назвав його слова «негідними й абсолютно неприйнятними».

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.





