Сибіга відкинув критику на адресу посла в Чехії, який відреагував на заяву спікера Окамури щодо України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав заяву українського посла в Чехії Василя Зварича, який відреагував на слова спікера чеської Палати депутатів Томіо Окамури щодо України.

«Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи спікера Окамури на адресу України та її керівництва, і зробив він це дипломатично. Усім нашим послам доручено захищати гідність України. Тому я відкидаю такі повчання і натомість закликаю свого нового чеського колегу до конструктивного діалогу заради зміцнення взаємовигідного українсько-чеського стратегічного партнерства», – написав Сибіга в соцмережі X після того, як на адресу посла пролунала критика з боку міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки.

Перед цим очільник МЗС Чехії розкритикував слова Зварича щодо заяв Окамури, вказавши, що «не вважає доречним послу іноземної держави публічно оцінювати заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чехії».

Спікер чеського парламенту Томіо Окамура в новорічній промові вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни». «Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни, – сказав Окамура. – Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

«Нехай крадуть, але не у нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», – додав він.

Український посол у Чехії Василь Зварич назвав його слова «негідними й абсолютно неприйнятними». «Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», – написав він у фейсбуці.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, реагуючи на слова Окамури, назвав його приладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму». За його словами, вчергове ображаючи Україну, Окамура насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості.

У Чехії опозиційні партії хочуть ініціювати голосування в парламенті щодо звільнення спікера Палати депутатів Томіо Окамури через його заяви щодо України.

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.