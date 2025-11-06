Новий спікер Палати депутатів Чехії зняв із будівлі прапор України

Новий спікер Палати депутатів парламенту Чехії, лідер правопопулістської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Він висів там від лютого 2022 року.

Окамура особисто тримав драбину, коли робітник прибирав український державний символ. Це видно на відео, яке політик оприлюднив у соцмережах.

«Чеська Республіка на першому місці», – каже Окамура на відео. Він давно критикував українські прапори на громадських будинках у Чехії, і ще перед виборами виборами підкреслював, що як тільки SPD опиниться при владі, всі українські прапори будуть зняті.

Томіо Окамура оголосив про рішення у перший день роботи на новій посаді.

Головою нижньої палати чеського парламенту його обрали днем раніше, 5 листопада, під час таємного голосування.

Раніше Андрей Бабіш, лідер чеського руху ANO, який здобув перемогу на виборах у жовтні, підписав угоду про створення владної коаліції з першими особами SPD і ще однієї правопопулістської партії «Автомобілісти».

Депутати від «Громадянської демократичної партії» (ODS), яка входила до колишньої владної коаліції в Чехії, реагуючи на дії Томіо Окамури, вивісили український прапор з вікна парламентського клубу в будівлі Палати депутатів, зазначає видання Novinky.cz.

«Ми в ODS вирішили оперативно виправити перший крок нового спікера», – заявили вони. Законодавці від партій «Старости і незалежні» (STAN) і «Пірати» зробили те саме.

На дії Окамури також відреагувала попередня спікерка палати Маркета Пекарова Адамова. «Український прапор на будівлі Палати депутатів був символом гуманізму й солідарності з нацією, яка зіткнулася з жорстокістю і несправедливою війною», – заявила вона.

SPD на чолі з Томіо Окамурою будувала свою нещодавню виборчу кампанію на критиці міграції, зокрема з України.

6 листопада чеський правоцентристський уряд, очолюваний прем’єр-міністром Петром Фіалою, погодився піти у відставку, що є формальним кроком до передачі влади новому кабінету міністрів, який формує мільярдер-популіст Андрей Бабіш після його перемоги на жовтневих виборах. Уряд, який йде у відставку, залишатиметься при владі до призначення команди Бабіша, чого очікують через кілька тижнів.