Бабіш виграє вибори в Чехії. Але чи стане він для України «другим Орбаном»?

Згідно з попередніми даними за підрахунками двох третин голосів виборців, на парламентських вборах в Чехії перемогу здобуває партія колишнього прем’єра і олігарха Андрея Бабіша, який не є прихильником військової допомоги Україні та є скептичним щодо євроінтеграції України. Він також обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Партія нинішнього прем’єра Петра Фіали, який сильно підтримує Україну, – зокрема «снарядною ініціативою» – на другому місці, значно відстаючи.

Чи точно Бабіш стане прем’єром вдруге?

Таких гарантій немає – навіть не дивлячись на результат і перше місце у виборчих перегонах зі значним відривом. Але результат партії Андрея Бабіша ANO (Союз невдоволених громадян) все ж перевершив прогнози соціологів, які давали їй 30-32 відсотки – тому шансів стати прем’єром у Бабіша після виборів побільшало.

Але – суто теоретично – можуть бути такі варіанти:

Партія Андрея Бабіша формує коаліцію з парою інших менших партії і він стає прем’єром;

Партія Бабіша править як уряд меншості;

Бабіш формує «велику коаліцію» з нинішнім прем’єром Петром Фіалою і його союзниками. За такого сценарію, прем’єром може стати і Бабіш, і хтось з його партії;

Фіала і його блок «Разом» формують урядову коаліцію, формально не дотягуючи до парламентської більшості.

Усі ці варіанти теоретично можливі, все з’ясується в найближчі дні, але станом на зараз найбільші шанси очолити уряд має саме Андрей Бабіш.

Виглядає все ж на те, що Бабіш та його партія вміло зіграли на популістичних обіцянках замороження комунальних плат, зниження податків, замороження зарплат чиновникам, не підвищенні пенсійного віку та інших обіцянках, які «зайшли» чималій кількості чехів.

Бабіш і Україна

Під час першої прем’єрської каденції (2017–2021) Андрей Бабіш приходив на прийняття, організоване посольством України в Празі з нагоди Дня Незалежності України. Він у своїх виступах і самим візитом підтримував Україну, в якій вже тривала війна на Донбасі, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Росією українського Криму.

У Бабіша є певне захоплення тим, як довго і як міцно Орбан тримає владу в Угорщині

Але зараз Бабіш – в разі повернення на прем’єрську посаду – хоче призупинити дію «чеської снарядної ініціативи». Саме Прага почала за свої гроші і гроші партнерів збирати снаряди для України, полюючи за ними по цілому світу. Преса писала, що чехи таємно закуповували снаряди в таких країн, як Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, на Балканах і навіть в дружній до Росії Центральній Азії.

По суті за ініціативою президента Петра Павла Чехія, як-то кажуть, «відкрила банку» і тоді посипались гроші на снаряди для артилерії ЗСУ. В міжнародній пресі навіть писали, що Чехія врятувала Україну, зібравши станом на нині понад два мільйони снарядів.

Раніше пропорція снарядів між російською армією та ЗСУ доходила навіть до 10:1, а «чеська ініціатива» зменшила пропорції до 3:1 чи навіть 2:1. І хоча все більше роль в сучасній війні в Україні відіграють дрони, але й артилерія – особливо на Донбасі – і далі виконує важливу роль.

Зараз Бабіш каже, що допомагати Україні мають ЄС і НАТО і не виступає в принципі проти військової допомоги Україні, але, вочевидь, «снарядній ініціативі» може настати кінець.

Також минулого року Бабіш сказав, що не підтримує членство України в ЄС, посилаючись на те, що Україна має занадто потужний аграрний сектор і це «може зруйнувати» фермерів країн ЄС. Але, як кажуть експерти, в разі прем’єрства Бабіш не піде стежкою Віктора Орбана і не блокуватиме членство України в ЄС.

Щоправда, у вересні під час голосування в Європарламенті щодо переговорів з Україною про членство в ЄС, євродепутати партії Бабіша утримались.

Ще один момент: Бабіш під час виборчої кампанії неодноразово заявляв, що уряд Чехії «має насамперед піклуватися про чехів», а не про українських біженців. Очікується, що він може значно урізати допомогу для біженців. Усього в Чехії зараз десь 330 тисяч біженців з України (на максимумі було пів мільйона).

Під час виборчих дебатів, коли Бабіш «розганяв» тему допомоги біженцям, його головний опонент, нинішній прем’єр Петр Фіала сказав, що українські біженці сплатили до бюджету Чехії податками удвічі більше, аніж бюджет виділив на допомогу біженцям.

Бабіш і Орбан

Бабіша часто порівнюють з угорським премє’ром Віктором Орбаном та словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Паралелі тут і в спраглості до влади, і в євроскептичній риториці і в скепсисі щодо України.

Але в питанні Росії Бабіш не є настільки проросійським, як Орбан та Фіцо. Принаймні Бабіш не ставить під сумнів санкції ЄС проти Росії, не їздив з візитами до Росії, визнає факт російського нападу на Україну.

В Європарламенті депутати партії Бабіша увійшли до спільної з партією «ФІДЕШ» Орбана групи «Патріоти за Європу».

Бабіш сильно критикував під час виборчої кампанії і «зелену політику» ЄС, та імміграційну політику, і взагалі казав, що влада від Єврокомісії має бути передана національним урядам. Але виводити Чехію з ЄС Бабіш в жодному разі не хоче.

Ми можемо залишатись членами ЄС і НАТО, як Словаччина та Угорщина, але чутимемо дуже гостру, жорстку риторику

Хоча дві партії, які теоретично можуть сформувати урядову коаліцію разом з партією Бабіша – крайні праві (SPD Томіо Окамури) та крайні ліві (Блок «Годі!») виступають за референдум щодо членства Чехії в ЄС та НАТО.

Цікаво, що президент Петр Павел сказав, що не дасть мандат уряду, в якому будуть представлені сили, які ставлять під сумнів безпеку країни і її членство в ключових союзах – ЄС та НАТО.

Петр Юст, експерт з Університету Праги, сказав AFP, що уряд на чолі з Бабішем буде гостріше говорити з Брюсселем.

«Ми можемо залишатись членами ЄС і НАТО, як Словаччина та Угорщина, але чутимемо дуже гостру, жорстку, критичну риторику з цих країн. Я б звичайно не відкидав, що ми станемо свідками деякої риторики, яка поставить під сумнів певні кроки Заходу та дії, до яких вдаватиметься Захід», – сказав він.

Томаш Петшічек, який очолював МЗС за першого прем’єрства Бабіша, каже, що той захоплюється Орбаном.

«Є сильні особисті стосунки і певне захоплення тим, як довго і як міцно Орбан тримає владу в Угорщині. І також тим, як він (Орбан) – нехай і неконструктивно – вміє грати роль в європейських справах», – сказав Петшічек агенції Reuters.

Бабіш під час виборчою кампанії роздавав кепки з написом «Сильна Чехія». Він називає себе «трампістом».

Цікаво, що Бабіш не підтримує вимогу в НАТО, на якій нині наполягає Дональд Трамп, щодо збільшення членами альянсу оборонних видатків до 5 відсотків ВВП.

Цікаво, чи змінить свою опозицію до цього самопроголошений «чеський трампіст»?

Хто він?

Андрей Бабіш є словаком за національністю. За деякою інформацією, одна з його бабусь була українкою – з селища Ясиня на Закарпатті.

Бабіш із привілейованої родини, він вчився у школі в Швейцарії, а потім вступив до лав компартії Чехословаччини. Працював у галузі зовнішньої торгівлі в часи комунізму.

Бабішу 71 рік. Він офіційний мільярдер, має бізнес в аграрній та хімічній галузях. Його статки Forbes оцінює в 4,3 мільярда доларів – тобто він багатший за Трампа.

У нього були проблеми – відкрита була справа про нібито зловживання Бабіша фінансовими фондами ЄС – на гроші ЄС (десь на суму в 2 мільйони євро) він збудував конгрес-зал «Чаплине гніздо» під Прагою. Бабіш називає ці звинувачення «політичним переслідуванням».

Бабіш володіє компанією «Агроферт», на яку працює 30 тисяч людей. Він не продав її під час першого прем’єрського терміну, а передав в управління. Вочевидь – якщо стане вдруге прем’єром – поступить так само.

Ще один проблемний момент – це низка публікацій і звинувачень про нібито співпрацю Бабіша в молоді роки зі спецслужбою STB комуністичної Чехословаччини. Бабіш заперечує ці звинувачення.



