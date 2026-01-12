Politico: Гренландію можуть включити до угоди щодо України

Схвалення з боку європейських країн розширення ролі США у Гренландії – автономній території Королівства Данія – може стати частиною домовленостей щодо України, повідомляє американське видання Politico із посиланням на європейського дипломата.

За словами співрозмовника, ЄС може погодитися на посилення американської присутності на острові в обмін на гарантії підтримки Вашингтоном України. Такий варіант він назвав «гіркою пігулкою», але кращим, ніж можливий вихід США з переговорного процесу.

Джерела Politico зазначають, що США мають кілька сценаріїв дій щодо Гренландії, включно з силовим. Один із данських політиків заявив, що серйозного опору американцям вчинити не вдасться і для захоплення острова може вистачити лише п’ять гелікоптерів з десантом.

Джерела агентства Bloomberg повідомляють, що Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту безпекових інтересів в арктичному регіоні.

Місія може отримати назву «Арктичний страж» та потенційно охопити цей острів, кажуть джерела. Імовірно, її буде створено на зразок іншої місії альянсу – «Балтійський страж». Її розгорнули рік тому для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США. 10 січня він сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю та інші методи.

«Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів і має життєво важливе значення для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні», – заявила раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Financial Times пише, що відсутність реакції керівництва НАТО на заяви Трампа викликає занепокоєння в Європі та посилює сумніви щодо здатності військового союзу захищати інтереси Данії. Європейські чиновники вважають, що пасивність НАТО може посилити у Трампа «відчуття безкарності», а залежність ЄС від США у сфері безпеки дає Вашингтону додаткові важелі тиску.

Заяви США, як зазначає Financial Times, створили серйозну проблему для НАТО та особисто для генерального секретаря Марка Рютте. Можливе вторгнення США або спроба анексії Гренландії означали б прямий конфлікт між союзниками і поставили під питання п’яту статтю Договору про НАТО.

«Вони демонстративно мовчать. Рютте мав стати тією людиною, на яку Європа могла б покластися у питаннях спілкування з Трампом. Але він не має бути таким тихим», – заявив європейський чиновник газеті.

Упродовж 2025 року Данія дотримувалася стриманої лінії, але тепер відмовилася від неї. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Трамп «серйозно» налаштований на захоплення Гренландії і якщо США нападуть на іншу країну НАТО, «все зупиниться», включно з самим альянсом. Джерела Financial Times зазначають, що заява відображає зростання роздратування Копенгагена через мовчання НАТО та бажання донести до союзників можливі наслідки.