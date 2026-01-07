«Право – сильніше за силу» – лідери ЄС та України згадали Гренландію в промовах на Кіпрі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 січня під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС наголосила, що засадничі принципи Європейського Союзу – «співпраця сильніша за протистояння, а право – сильніше за силу» – мають універсальне застосування.

За її словами, ці принципи стосуються не лише Європейського Союзу, а «однаковою мірою і Гренландії». Заява пролунала в контексті ремарок про наслідки поділу Кіпру, міжнародне право та роль ЄС як проєкту, що виник із конфлікту, але базується на праві.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів паралелі між війною Росії проти України та ситуацією навколо Гренландії.

«Європейський Союз не може приймати порушення міжнародного права – чи то на Кіпрі, у Латинській Америці, у Гренландії, в Україні чи в Газі. І, пані та панове, щодо Гренландії дозвольте мені бути чітким: Гренландія належить її народу. Ніщо не може вирішуватися щодо Данії та щодо Гренландії без Данії або без Гренландії. Вони мають повну, тверду підтримку і солідарність Європейського Союзу», – сказав Кошта.

Про підтримку територіальної цілісності Данії говорив і президент України Володимир Зеленський.

«Перш за все хочу сказати, що ми вдячні Данії за її головування і ми поважаємо її територіальну цілісність і суверенітет. Так само ми цінуємо початок головування Кіпру і поважаємо його територіальну цілісність і суверенітет. Ми – Україна. Будь ласка, поважайте нашу територіальну цілісність і суверенітет», – наголосив глава української держави.

Згадки Гренландії в промовах високопосадовців пролунали після нещодавньої спільної заяви європейських лідерів щодо статусу острова. 6 січня лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії заявили, що лише Данія та Гренландія мають право вирішувати питання, які стосуються їхніх взаємин.

Заява стала реакцією на нову хвилю заяв представників американської адміністрації, які наполягають на необхідності включення цієї автономної частини Данії до складу США.

Білий дім заявив 6 січня, що президент США Дональд Трамп обговорює різні варіанти для отримання контролю над Гренландією, включно з військовими діями.