Рубіо зустрінеться з лідерами Данії та обговорить питання Гренландії

Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з лідерами Данії наступного тижня та обговорить питання Гренландії, контроль над якою хочуть отримати Сполучені Штати.



Виступаючи перед журналістами, Рубіо сказав, що «у кожного президента завжди є можливість» вдатися до військової сили, але «ми завжди вважаємо за краще вирішувати питання іншими способами».



Він також підтвердив, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у покупці Гренландії, хоч і Гренландія, і Данія дали зрозуміти, що вона не продається.



Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп «завжди розглядає всі варіанти», але «першим варіантом для президента завжди була дипломатія». Раніше Левітт повідомила, що серед варіантів, які розглядає американський президент, є застосування збройних сил.



Як зазначає Axios, ці заяви викликали тривогу у Данії та серед інших союзників по НАТО. За словами джерела видання, останніми тижнями Данія усвідомила, що її стратегія тихого переконання союзників щодо Гренландії не змогла вплинути на Трампа. 6 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен та глава МЗС Гренландії Вівіан Мотсфельдт запросили зустріч із Рубіо.

Раніше цього тижня лідери найбільших європейських держав спільно виступили на підтримку Данії, наголосивши, що її автономна арктична територія Гренландія належить лише народу острова. Вони також зазначили, що безпека в Арктиці повинна забезпечуватись колективно з союзниками по НАТО, включаючи США.



Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджував, що Гренландія є життєво важливою для американських військових, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



Стратегічне розташування Гренландії між Європою та Північною Америкою робить її найважливішим місцем розміщення американської системи протиракетної оборони. Багатство мінеральних ресурсів також відповідає прагненню Вашингтона зменшити залежність від китайського експорту.



