Між підтримкою і «втомою»: як чеські вибори можуть змінити долю українських біженців?

3-4 жовтня у Чехії відбудуться парламентські вибори, результати яких можуть суттєво вплинути на майбутнє понад 390 тисяч українських біженців у країні. За даними соціологічних опитувань, 52% чехів підтримують перебування українців у країні, проте зростає і «втома від біженців», а також риторика про «економічний тягар» від українців. Як наслідок, політичні сили, які використовують антиукраїнську риторику, лідирують у рейтингах. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» проаналізував, що вибори у Чехії можуть означати для українських біженців.

Атмосфера перед виборами: від підтримки до «втоми»

Напередодні виборів у чеському суспільстві панують суперечливі настрої щодо українських біженців. За даними останніх опитувань, 52% громадян підтримують дозвіл українським біженцям залишатися у країні, але майже половина (49%) вважає їх загрозою для розвитку країни.

Не останню роль у цьому відіграє проросійська дезінформація, яку у Чехії підхоплюють і активно використовують у кампанії так звані контрсистемні опозиційні партії.

«Серед українських біженців у Чехії найбільше занепокоєння, звісно, викликають ті партії, які або відкрито транслюють проросійські наративи, або говорять про свої плани припинити військову допомогу Україні», – розповідає Радіо Свобода Анастасія Сігнаєвська, співзасновниця та лідерка однієї з найпотужніших чесько-українських ініціатив «Голос України».

Сігнаєвська приїхала до Чехії у березні 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення, і вже з квітня того ж року почала працювати. Але навіть такі біженці, як Анастасія, які вивчили мову і сплачують податки у чеський бюджет, не застраховані від проблем, які можуть початися в українців після виборів.

Особливо агресивну риторику демонструє партія SPD («Свобода і пряма демократія») Томіо Окамури. На передвиборчих плакатах партії, зокрема, з'являються гасла на кшталт «Volte změnu, a ukončíme podporu Ukrajincům» («Голосуйте за зміни, і ми припинимо підтримку українців»). Сам Окамура раніше закликав перевірити усі візи для українців і залишити у Чехії лише тих, хто виконує роботу, яку не можуть робити громадяни Чехії.

А нещодавно на мітингу SPD у місті Пржибрам Окамура заявив: «Скасуємо всі гроші та пільги українцям. Хочемо миру і не хочемо війни».

«Вони систематично виступають проти підтримки біженців і України. І це ми бачимо і на передвиборчих плакатах, білбордах», – пояснює Сігнаєвська. За її словами, SPD «постійно виставляє українців як загрозу», поширюючи «страшилки про те, що українці порушують закон дуже часто, що зростає рівень злочинності».

Організації, які допомагають мігрантам у Чехії, також занепокоєні через рівень ненависті щодо українських біженців, який вже панує у суспільстві. На думку очільника польової роботи у Празі та Центральній Богемії Організації з підтримки біженців (OPU) Матея Шульца, напруженість між чехами і українцями після виборів може зрости:

«Дуже ймовірно, якщо вибори завершаться так, як передбачають опитування громадської думки, буде дуже відкрито присутня ненависть у публічному просторі. Я б сказав, що це те, що ми вже бачимо в кампанії. І це те, що ми, дуже ймовірно, побачимо після виборів також».

Соціологічні дані показують складну картину суспільних настроїв: хоча більшість залишається толерантною, близько 60% чехів вважають, що країна прийняла забагато біженців, а 40% говорять про «втому від мігрантів», згідно із опитуванням STEM Institute. Водночас підтримка біженців найвища серед людей з вищою освітою та серед заможніших верств населення.

Матей Шульц зазначає, що зараз українські біженці можуть почуватися некомфортно у Чехії, про що свідчать історії, які мігранти самі розповідають представникам Організації з підтримки біженців:

«Дуже часто це відбувається в магазинах або просто випадково в громадському транспорті, просто маленькі коментарі. Біженці говорять українською або російською. І тоді, яку би вони не обрали мову, вони просто отримують цю ненависть на шталт «О, ще один українець» або «Ще один іноземець». І це дуже некомфортно».

Що пропонує робити з біженцями Андрей Бабіш?

Лідер партії ANO Андрей Бабіш, чия політсила може розраховувати на понад 30% голосів, згідно із останніми опитуваннями, також використовує критичну риторику щодо України і біженців, які знайшли прихисток у Чехії.

У березні 2025 року Бабіш заявив у парламенті: «Справжнє рішення війни в Україні не в постачанні більше зброї, а в дипломатії».

А у червні Бабіш звинуватив уряд Петра Фіали у тому, що Чехія виділяє кошти українкам, що нібито позбавляє допомоги чеських матерів.

«Не для наших жінок, а для українок. Вони забирають у чеських сімей, але готують нову систему для іноземців», – казав голова ANO.

Проте політолог і директор Нью-Йоркського університету у Празі Їржі Пехе вважає, що Бабіш буде прагматичним у питанні біженців.

«Я думаю, що пан Бабіш, незалежно від того, що ми про нього думаємо, він – прагматик і бізнесмен, і він знає, що українські біженці роблять внесок у чеську економіку. Чимало з них, відверто кажучи, працюють на його підприємствах також. Я маю на увазі його агроімперію».

За його словами, Бабіш «не збирається впроваджувати радикальні зміни», оскільки розуміє економічну вигоду від присутності українців.

«Бабіш дуже добре розуміє, що на цьому етапі Чехія, яка все ще має один з найнижчих рівнів безробіття в Європі та має нестачу робочої сили, фактично значно виграє від того, що українці працюють у Чеській Республіці. І він знає, що вигнання десятків тисяч або сотень тисяч українців з Чехії фактично зруйнувало б чеську економіку на цьому етапі».

Втім, деякі прихильники ANO висловлюють скепсис щодо того, як Прага мала б підтримувати українських біженців.

Під час передвиборчого мітингу ANO 30 вересня прихильниця партії Алена Маєрова у коментарі Радіо Свобода зазначила:

«Від війни повинні тікати ті, хто живе там, де йдуть бої, але не з усієї України. Наприклад, на заході [України] взагалі не воюють, тож біженці їздять туди на канікули, звідси отримують допомогу, потім їдуть туди. Тож це має якось розрізнятися, звідки ці люди. Тут є молоді чоловіки призовного віку, які тут тільки роблять безлад, як кажуть».

Самі ж кандидати від політсили наголошують, що після закінчення війни Чехія має дозволити залишитися лише тим біженцям, хто знайшов роботу.

«Біженці, які готові працювати в Чехії, є бажаними в Чехії. А інші, звичайно, повинні повернутися в Україну і відбудовувати Україну», – каже у розмові з Радіо Свобода заступник голови ANO Карел Гавлічек.

Він зазначив, що їхня політсила, перебуваючи в опозиції, підтримала усі законопроєкти, які регулювали підтримку біженців. А в передвиборчій програмі ANO йдеться про те, що партія готова спростити прибуття нових мігрантів, які могли б посилити чеську економіку.

Втім, правозахисники застерігають, що політика Андрея Бабіша щодо біженців у майбутньому може фокусуватися саме на економічній вигоді і ускладнити життя для вразливих категорій біженців.

«Я припускаю, що вони скоротять допомогу ще більше, але вони не будуть надто втручатися в зміни політики щодо тимчасового захисту або інших візових статусів, але підуть більш популістичним шляхом у питаннях допомоги або соціальних послуг для вразливих людей. Я очікую, що вони справді спробують посилити тиск на них, щоб вони поїхали, і ми збережемо лише тих, хто працює, що, на мою думку, огидно», – каже Матей Шульц.

Інтрига довкола портфеля МВС

Ключовою для майбутнього українських біженців може стати боротьба за посаду міністра внутрішніх справ. Саме це відомство відповідає за видачу дозволів на проживання і доступу до соціальної сфери і водночас опікується питаннями запобігання злочинності – питання, яке неодноразово використовували у передвиборчій кампанії проти українців, які нібито скоюють більше злочинів, ніж інші групи населення. Чинний міністр внутрішніх справ Віт Ракушан це неодноразово спростовував.

Зокрема, лідер SPD Томіо Окамура не виключає особистої участі у владі і прямо заявив про свої амбіції МВС. Якщо уряд формуватиме Андрей Бабіш, то йому може знадобитися підтримка Окамури, а той вже висуває певні умови, які можуть змусити Бабіша зробити політику щодо біженців більш жорсткою.

Серед умов SPD для входу до влади – «ревізія дозволів на перебування всіх українців у Чехії». На мітингу у Пржибрамі Окамура обіцяв: «Скасуємо дозволи на перебування всім українцям, які тут не працюють і висмоктують соціальну систему».

Директорка Об'єднання інтеграції та міграції Чехії Магда Фалтова сумнівається, що новому уряду вдасться швидко скасувати дозволи на перебування для українців:

«Є європейська рамкова угода, яка визначає, хто має право отримати тимчасовий захист. І поки Чеська Республіка поважає європейське право, законодавство ЄС, я не турбувалася б, що люди, які мають захист зараз, не отримають його пізніше в межах цієї системи».

Водночас Фалтова не виключає радикального сценарію:

«Якщо буде рішення, що Чеська Республіка не поважає законодавство ЄС, то це може бути зовсім інша ситуація, і тоді ми побачимо, наскільки сильна тут судова система. Але це був би напад на всю правову систему, чого я не очікую».

Політолог і директор Нью-Йоркського університету у Празі Їржі Пехе попереджає про ризики такого сценарію:

«Якщо Бабіш створить коаліційний уряд з Окамурою, чого я не очікую, я думаю, він спробує цього уникнути. Тоді, звичайно, Окамура буде підштовхувати його до більш радикальних заходів, оскільки Окамура хотів би вжити заходів для вигнання деяких українських біженців».

Водночас політолог вважає, що Бабіш не зможе зайти надто далеко:

«Я не думаю, що він може зайти надто далеко у спробах скоротити допомогу українським біженцям або навіть наполягати на поверненні в Україну просто тому, що громадська думка не повністю на його боці. Я думаю, що громадська думка розділена 50 на 50 з цього питання».

А що пропонує нинішня влада?

Нинішній очільник МВС Віт Ракушан з партії Stan активно захищає ідею підтримки українських біженців. За його словами, попри «вигуки популістів та опозиції про те, що система охорони здоров’я Чехії збанкрутує через українців», насправді «українці отримали 9,5 мільярдів крон із системи охорони здоров’я цієї країни, а на своїх внесках до медичного страхування туди сплатили майже 20 мільярдів».

Він також зазначає, що «якби зараз всі українці піднялися і поїхали в Україну, збанкрутувало б наше будівництво», а злочинність у Чехії насправді «не зросла, а два роки поспіль падає».

Ці слова підтверджуються офіційною статистикою Міністерства праці і соціальних справ: за перше півріччя 2025 року біженці заплатили податків на 15 мільярдів крон, тоді як видатки на них склали 7,6 мільярда. Загалом з 2022 року надходження від біженців уже перевищили видатки на них на 1,7 мільярда крон.

«Я думаю, що правляча коаліція досить добре пояснює, що ми насправді не втрачаємо гроші через українців у Чеській Республіці. Навпаки, вони роблять більший внесок у державний бюджет, ніж фактично беруть з державного бюджету», – каже Їржі Пехе.

Проте співзасновниця чесько-українських ініціатив «Голос України» Анастасія Сігнаєвська критикує владу за недостатню комунікацію:

«Дуже мало комунікується питання саме того, що українці додають. Тобто завжди тільки про надання коштів: ми виділили стільки коштів, ми послали те, виділили те. Але має бути чітка комунікація про те, яка саме вигода від українців для чеського суспільства, для чеської економіки».

На початку 2025 року уряд Чехії затвердив новий спеціяльний довготривалий дозвіл на перебування українців. Серед іншого, щоб його отримати, апліканти мають бути працевлаштовані і мати високий дохід, а також не отримувати пільг і не мати заборгованостей по сплаті внесків у медичне страхування. У першому раунді видачі таких дозволів його отримали лише 15 тисяч з 80 тисяч заявників.

«Не лише вимоги щодо доходу досить високі, але також люди, які мають або матимуть цей дозвіл, не зможуть отримувати жодних соціяльних виплат, навіть допомоги на дітей, і не матимуть доступу до державного медичного страхування.

З наших обговорень з урядом вони кажуть, що будуть і інші рішення для людей, які не відповідають вимогам, вони планують відкрити це для більшої кількості людей з України», – перераховує проблеми нового механізму директорка Об'єднання інтеграції та міграції Чехії Магда Фалтова.

Вона вірить, що «у довгостроковій перспективі Чеська Республіка дозволить більшості людей з України, які захочуть залишитися, отримати якийсь дозвіл».