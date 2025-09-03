«Немає політичної волі діяти». Чому російська дезінформація процвітає у Чехії напередодні виборів?

Дезінформаційні сайти у Чехії сьогодні публікують більше матеріалів на день, ніж провідні медіа країни, показало розслідування видання Voxpot напередодні парламентських виборів 3-4 жовтня.

Згідно із дослідженням видання, кожна десята публікація у дезінформаційних виданнях – це прямий переклад російської державної пропаганди, що порушує режим санкцій, запроваджених ЄС. Водночас політики, які використовують ці наративи, лідирують у рейтингах.

Які загрози це несе як Чехії, так і всій Європі?

Дані спільного розслідування Voxpot та IT-колективу Druit показують масштаби явища:

16 найбільших дезінформаційних ресурсів Чехії в середньому публікують 120 статей на день, у той час, як одне із найвпливовіших видань Seznam Zprávy – 80-100.

Також розслідування виявило, що за 25 років чеські дезінформаційні сайти передрукували понад 20 тисяч статей із російських медіа:

понад 7 тисяч зі Sputnik,

4 тисячі з Russia Today

та понад 2 тисячі з RIA Novosti

Ці видання підпадають під санкції ЄС, і поширення їхнього контенту у Чехії зокрема є забороненими, пояснив у коментарі Радіо Свобода один із авторів розслідування Войтех Богач.

Влада знає, але не діє

Згідно із розслідуванням, адміністраторам сайтів, що поширюють російську пропаганду всупереч санкцям, загрожує штраф до 50 млн крон або до 8 років в'язниці, але чеська влада не псопішає карати порушників.

Богач пояснює:

«Офіційно ми отримали відповіді, що це завдання поліції, від поліції – що це завдання міністерства фінансів. Але неофіційно нам сказали, що немає політичної волі, бо антисистемні політики звинуватять уряд у цензурі»

Прем'єр Петр Фіала пропонує альтернативний підхід:

«Я, наприклад, не вірю, що з дезінформацією слід боротися заборонами. Я вважаю, що це не спрацює. Я вірю, що з дезінформацією треба боротися, по-перше, правдивою інформацією, по-друге, освітою людей, і по-третє – і це найважливіше – в школі потрібно навчати дітей, як працювати з інформацією, як її розрізняти, як захищатися, що вміють сучасні інформаційні технології, на що треба звертати увагу. Це справді єдиний шлях, який працює»

Втім, де межа між свободою слова і пропагандою іноземної держави?

Зокрема, деякі дезінформаційні видання, які проаналізували журналісти, імовірно мають пряме фінансування з Росії.

До прикладу, сайт Protiproud, створений Петером Гайеком, багаторічним соратником колишнього президента Чехії Вацлава Клауса, за данимиSeznam Zprávy, має зв'язки з фінансуванням із оточення Володимира Путіна.

Наративи з Кремля – в устах політиків

Із публікації Voxpot випливає, що найбільший дезінформаційний сайт у Чехії CZ24 News щомісяця поширює 2 тисячі статей, залучаючи близько трьох мільйонів відвідувань, згідно із даними онлайн-інструмента вимірювання трафіку Similar Web.

Автори розлідування також зазначають, що портал CZ24 News відкрито заявляє, що не дотримується чеського чи європейського законодавства, але надає чеський банківський рахунок для підтримки.

Деякі пропагандистські видання, які проаналізували журналісти, мають прямий зв’язок із чеським політикумом, як пояснив у коментарі Радіо Свобода Войтех Богач:

«Один з найбільших сайтів – Nová republika – заснував Іван Давид, євродепутат від [партії] SPD (опозиційна до проукраїнського уряду Петера Фіали – ред.). А лідер SPD Томіо Окамура щодня поширює ті самі наративи, які ми бачимо в російських медіа»

Дійсно, Окамура раніше закликав припинити чеську військову допомогу Україні та виступає за мирні переговори з Росією. У березні 2022 року у резолюції SPD йшлося:

«Ми виступаємо проти дозволу Чехії на постачання зброї та боєприпасів Україні, оскільки це означає підливати масла у вогонь»

Водночас партія чітко засудила російське вторгнення в Україну, однак закликала припинити вогонь і Москву, і Київ.

Щодо українських біженців Окамура стверджував: «Поширена допомога українцям непропорційна допомозі нашим соціально вразливим громадянам» та звинувачував їх у зростанні злочинності.

А лідер опозиційної партії ANO Андрей Бабіш, який очолює рейтинги (35% підтримки за даними консалтингової та аналітичної компанії Kantar проти 19% у коаліції SPOLU, яка нині при владі), також використовує схожі наративи. У березні 2025 року він заявив у парламенті: «Справжнє рішення війни в Україні не в постачанні більше зброї, а в дипломатії».

ANO вже обіцяє зупинити чеську ініціативу з боєприпасів для України. Заступник лідера партії Карел Гавлічек у лютому поставив під сумнів «якість снарядів та ціноутворення».

Вибори до нижньої палати парламенту Чехії пройдуть рівно за місяць. За їхніми результатами у країні може повністю змінитися уряд.