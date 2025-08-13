Україні в рамках чеської ініціативи за цей рік доставили мільйон боєприпасів – Фіала

Україна в рамках чеської ініціативи отримала в 2025 році мільйон боєприпасів великого калібру, заявив 13 серпня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«Важлива зустріч Коаліції охочих. Я ціную координацію з президентом Трампом напередодні п’ятничної зустрічі на Алясці, і я вітаю той факт, що на сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих вперше також був присутній віцепрезидент Джей Ді Венс. Я радий, що в рамках Коаліції охочих ми маємо чіткий консенсус щодо подальших дій. Я також можу оголосити, що станом на сьогодні через чеську ініціативу з боєприпасів ми вже поставили Україні один мільйон набоїв великого калібру цього року», – написав Фіала у соцмережі X.

У лютому 2024 року Чехія обʼєднала навколо себе щонайменше 16 європейських країн-донорів і запустила незалежну від Євросоюзу «Чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні». Коаліція взяла за мету закупити 800 тисяч снарядів переважно великих калібрів. Через рік після цієї обіцянки чеські посадовці заявили, що їм вдалося подвоїти цю кількість.

Попри заявлений успіх «Чеської ініціативи», вона зазнає й гострої критики з боку чеської опозиції та окремих українських неурядових організацій. Чеській владі закидають звʼязки з місцевими приватними компаніями-закупівельницями, а останнім – нібито захмарні прибутки, низьку якість снарядів та затримки поставок.

У лютому 2025 року колишній чеський прем’єр, а нині опозиційний політик Андрей Бабіш назвав боєприпаси «старими, запліснявілими, придбаними непрозоро і за завищеними цінами», але доказів не надав.