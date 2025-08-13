Трамп хоче «швидкої» тристоронньої зустрічі після саміту на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці він хоче «майже відразу провести другу зустріч між Зеленським, Путіним і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній». Точної дати для такої зустрічі він не назвав.

Трамп наголосив, спілкуючись із журналістами 13 серпня, що відмова Росії швидко зупинити війну в Україні спричинить для неї «вкрай серйозні» наслідки. Якими вони будуть, президент США також не повідомив.

«Мета – припинити війну», – сказав він про те, чого він сподівається досягти на саміті з Путіним 15 серпня.

За словами президента США, зустріч із Путіним потрібна, щоб зрозуміти, «де ми перебуваємо» і «що ми робимо».

Трамп також зазначив, що якщо він не отримає «необхідних відповідей» під час зустрічі з Путіним, то наступної зустрічі не буде.

Водночас президент США висловив сумнів у тому, що йому вдасться переконати Путіна припинити напади на цивільних жителів України, оскільки «в нього вже була така розмова з ним», але удари РФ продовжувалися.

Консультації з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн, які відбулися 13 серпня, Дональд Трамп назвав «дуже хорошими».

Раніше про те, що Україна і Європа сподіваються, що центральною темою саміту лідерів США і Росії на Алясці стане припинення вогню, за підсумками колективних переговорів із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом заявив український голова держави Володимир Зеленський.

«Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки, і дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь», – наголосив Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на спільній пресконференції з Зеленським, назвав розмову з Трампом конструктивною й позитивною.

А президент Франції Емманюель Макрон, який також брав участь у розмові з президентом США, сказав, що Трамп чітко заявив, що «територіальні питання, що стосуються України... будуть обговорюватися лише президентом України».

Тим часом, член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховної Ради України Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода зазначив, що зустріч за участю президента США Дональда Трампа, російського президента Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися найближчими двома тижнями.

За його словами, метою Трампа під час зустрічі з Путіним на Алясці – домогтися припинення активних бойових дій і погодити проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським.

«Особисто моє очікування таке: ця зустріч – перший крок до завершення активних бойових дій. І про це заявляв президент Трамп. Він має навести Путіну вагомі аргументи, чому варто припинити війну, і що буде, якщо він цього не зробить. Я переконаний, що ці аргументи будуть для Путіна достатньо серйозними. І друга мета – проговорити необхідність зустрічі у форматі Трамп–Зеленський–Путін. Я вважаю, що треба також запросити європейських партнерів, щоб остаточно врегулювати питання зупинення бойових дій», – сказав Веніславський.

Депутат додав, що очікує такої хронології: у п’ятницю – зустріч Путіна з Трампом, а протягом наступних 10 днів чи двох тижнів – зустріч Зеленський–Путін–Трамп, можливо, з європейськими партнерами.

«Після неї ми вже зможемо зрозуміти конфігурацію майбутнього зупинення бойових дій», – сказав Веніславський.

На запитання, чи має Зеленський достатньо «козирів» для зустрічі з Путіним, Веніславський відповів, що консолідована позиція президента України, президента США і європейських лідерів є «достатньо сильною, щоби послати Росії чіткі сигнали».

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.

