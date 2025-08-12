«Сподіваюся, що президент США це розуміє» – Зеленський про неможливість рішень про долю України на зустрічі Трампа й Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив 12 серпня, що не визнає рішення щодо України, ухвалені на переговорах президентів США та Росії без участі української сторони. За словами президента України, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня може мати значення лише для двосторонніх відносин США та Росії.

«Говорити про Україну без України неможливо, і ніхто цього не прийме. Тому розмова може бути важливою для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я сподіваюся, що президент США це розуміє та враховує», – сказав Зеленський у виступі на форумі «Молодь тут», який транслювався його офісом.

Глава держави також зазначив, що тристороння зустріч президентів США, України та Росії також планується, але її дата поки що не визначена.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



