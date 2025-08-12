Путін «спробує використати логіку мислення бізнесмена Трампа» – політологиня про зустріч на Алясці

Уже через кілька днів – 15 серпня – має відбутися саміт лідерів США та Росії на Алясці. Адміністрація Дональда Трампа припускає певні «територіальні компроміси». Україна та Європа проти того, щоб питання територій узгоджувалось між США та Росією, а потім це рішення якось нав’язувалося Україні. Тим часом політологиня та військовий експерт кажуть, що Росія намагатиметься нав’язувати невигідні умови на Алясці. Про що мова?

Лідери країн Євросоюзу хочуть поговорити з президентом США до того, як Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з Володимиром Путіним, повідомляє видання Bloomberg. Така розмова, як очікується, відбудеться в середу, а зустріч Трампа і Путіна запланована на кінець тижня і має відбутися в п'ятницю, 15 серпня.

Джерела світових медіа, зокрема американської The Washington Post і німецької Bild, кажуть про те, що Путін не має наміру виводити війська з окупованих Росією територій України. Російські прокремлівські медіа, з одного боку, заявляють про сильну позицію Путіна – зокрема, ТАРС пише, що російський президент «сяде за стіл переговорів з Трампом як переможець». З іншого боку, російський телеведучий Володимир Соловйов (якому СБУ заочно повідомила про підозру) і учасник переговорної делегації з боку РФ Кирило Дмитрієв розмірковують про якісь «провокації», які можуть зірвати зустріч Путіна і Трампа.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголошує, що Росія не робить реальних кроків до досягнення миру, але з її боку є «намір спробувати обдурити Америку». Тому, за словами Зеленського, необхідні санкції і тиск на Кремль.

У Євросоюзі стурбовані тим, що на переговори на Аляску не запросили ні представників ЄС, ні президента Зеленського. Разом з Україною Європа висунула свою контрпропозицію як основу для мирних переговорів з Росією. Радники з нацбезпеки передали її віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, з яким зустрічалися на минулих вихідних. Згідно з цим планом, вогонь повинен припинитися без будь-яких попередніх умов. А відведення військ має відбуватися на взаємній основі, а не в односторонньому порядку тільки Україною: тобто якщо Київ відходить з одних територій, то Москва у відповідь повинна повернути йому контроль над іншими українськими землями, які зараз в окупації.

На думку української політологині Олесі Яхно, анонсовані переговори Путіна і Трампа, швидше за все, відбудуться, але в тому, як вони пройдуть і до яких угод призведуть, дуже багато невизначеності не тільки для спостерігачів, але і для самих учасників цієї зустрічі: «Сьогодні можна констатувати, що складаються певні передумови різного характеру для того, щоб переговорний процес дійсно розпочався. Але про те, як він буде проходити, яка зі сторін буде переконливішою, які аргументи будуть працювати – я думаю, що сьогодні не знає ні Трамп, ні Путін», – сказалаОлеся Яхно в етері телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Вона акцентує на попередніх спробах Росії «не просто саботувати переговорний процес, але й звинувачувати в цьому, зокрема, Сполучені Штати» – що загрожувало іміджевими втратами для самого Дональда Трампа.

«Саме тому, ну і, зокрема, завдяки активній позиції України та Європи, вдалося досягти двох питань. Перше – це налагодження схеми поставок озброєнь Україні, в чому з’явився великий інтерес у Європи, а не тільки в України. І друге – це механізм санкцій, які, зрозуміло, що традиційно швидко не працюють в економічному сенсі, але в політичному вони вже почали працювати. Вони почали відлякувати або ставити перед вибором багатьох економічних партнерів Російської Федерації, які розуміли, що далі це загрожує токсичністю і треба починати шукати диверсифікацію постачання російських енергоресурсів», – констатує політолог.

Що стосується самої зустрічі на Алясці, то на ній Путін, на думку Яхно, «спробує використовувати бізнес-логіку, логіку мислення бізнесмена Дональда Трампа»:

Немає сумнівів, що Росія намагатиметься нав'язувати умови невигідні

«Мені здається, що Росія намагається в бізнес- та економічному плані зацікавити Дональда Трампа, розуміючи, що його зусилля щодо досягнення перемир'я є нереальними. Я думаю, що Дональд Трамп дійсно хоче в політичному сенсі показати результат, що йому вдасться домогтися припинення вогню. Але при цьому в Росії також розуміють, що для Трампа деталі або нюанси, якісь особливості, в яких, можливо, він не дуже розбирається між Росією і Україною – що там відбувається на окупованих територіях – не такі важливі. <...> І в цьому немає сумнівів, що Росія буде намагатися нав'язувати умови невигідні, умови, які будуть передбачати або односторонні поступки України, або якісь втрати в майбутньому».

Один із варіантів майбутніх домовленостей, який обговорюється в медіа напередодні зустрічі Путіна і Трампа, – повітряне перемир'я між Росією і Україною з припиненням авіаударів за межами лінії фронту. Нібито таке перемир'я Путін запропонував спецпосланцю США Стіву Віткоффу під час візиту останнього до Москви 7 серпня.

Пропозиція Росії припинити авіаудари, імовірно, викликана тим, що все частіше українські дрони б'ють по російських військово-промислових підприємствах, нафтопереробних заводах і нафтосховищах. Однак Україні такий «перепочинок» допоміг би поліпшити роботу ППО, вважає військовий експерт Ян Матвєєв:

Дуже дорогі ракети витрачаються – ракети Patriot та інших зенітних систем

«Ті удари, яких завдають українські дрони, вони, безумовно, відчутні. Ось якраз сьогодні знову був атакований завод з системи ВПК. Але вони не завдають якогось вирішального збитку ні російській економіці, ні російському ВПК. А ось російські нальоти «Шахедів» і крилатих та балістичних ракет – вони не тільки вбивають українських мирних жителів, щоразу під час атак ми це бачимо, але й руйнують цивільну інфраструктуру, і завдають ударів по військових об'єктах теж. А також вони змушують дуже серйозно витрачати сили ППО України: всі ці дуже дорогі ракети витрачаються – ракети Patriot та інших зенітних систем.

З огляду на те, що російське виробництво «Шахедів» досягає все більших і більших масштабів, і вони вже кілька сотень дронів легко можуть запускати всього за одну атаку, це може призвести до того, що просто не встигнуть українські військові виготовити стільки дронів-перехоплювачів, налагодити це виробництво так, щоб відносно дешево відбивати ці атаки, з точки зору економіки. Тому будь-який повітряний – реальний, звичайно ж, – перепочинок, він допоможе українській ППО, щоб потім вона, якщо все продовжиться, могла краще захищати українські міста».

При цьому поки повітряні перепочинки лише обговорюються: Росія щодня продовжує обстрілювати міста України. І продовжує наступати на фронті: так, у понеділок, 11 серпня, стало відомо про захоплення РФ селища Затишок у Донецькій області за десять кілометрів від міста Добропілля. Водночас українська армія, за даними Генштабу ЗСУ, звільнила селище Безсалівка в Сумській області неподалік від кордону з Росією.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що те, що відбувається на фронті, не схоже на те, що Росія готується до перемир'я: «Навпаки, вони переміщують свої війська і сили таким чином, щоб почати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії і в російському плануванні подальших дій».

За інформацією агентства Bloomberg, Путін може висунути як умову перемир'я виведення українських військ з територій Луганської та Донецької областей. Нібито Путін запропонував це під час зустрічі з Віткоффом, в обмін пообіцявши припинити спроби просування РФ в Запорізькій і Херсонській областях (відведення військ Росії з цих українських областей при цьому не передбачається).

Військовий експерт Ян Матвєєв зазначає, що в Луганській області Україна фактично контролює лише невелику ділянку території, майже все захоплено Росією. Але в Донецькій області ситуація зовсім інша:

«Що стосується Донецької області, то це буде своєрідна капітуляція українських військ фактично, з кількох причин. По-перше, саме там зараз українські військові ведуть найсерйозніші бої. Російська армія там наступає, так, звичайно, у російської армії є прогрес, але якщо просто подивитися навіть математично, незважаючи на те, що ось останні місяці цей прогрес досить високий, темпи захоплення території вищі, ніж були раніше – проте, цих темпів недостатньо, щоб захопити Донецьку область в найближчому майбутньому, скажімо, в найближчий рік-півтора.

Немає жодної реальної військової причини, щоб українські військові з Донецької області відступали

Відповідно, зараз немає жодної реальної військової причини, щоб українські військові з Донецької області відступали. А якщо вони це зроблять, то фактично зроблять величезний подарунок Путіну: він без бою займе величезну територію з великою кількістю оборонних споруд, з великими містами, за які можна ще довго і довго боротися. Вивільниться величезна кількість сил, і тоді після цього, якщо Путін захоче, він може сказати: «Ну ні, ми не домовилися, миру не буде, давайте воювати далі». Російські війська вивільняться і зможуть воювати вже далі на інших ділянках і наступати з Донецької області – в Харківську, в Дніпропетровську і так далі. Але Донецька область вже буде під його контролем, та сама область, яка стала, напевно, головним каменем спотикання. Тобто це фактично в якомусь сенсі така проміжна капітуляція буде. Тому правильно, що Зеленський і українські військові кажуть, що ні – перемир'я у вигляді припинення вогню, обговорення умов, а далі вже якась угода».