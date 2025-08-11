«Мюнхен-2 і друга Ялта». Сибіга розповів колегам з ЄС, чим загрожує саміт на Алясці

Український міністр закордонних справ закликав колег із ЄС мобілізувати дипломатичні й політичні зусилля на підтримку України перед самітом лідерів Росії й США. Про це Андрій Сибіга сказав очільникам МЗС країн ЄС, доєднавшись 11 серпня до їхньої екстреної зустрічі по відеозв’язку, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Нам потрібна трансатлантична єдність, чітка координація та рішучі дії. Її відсутність або наші вагання дають Путіну сили та впевненості. Ми повинні довести, що Путін прорахувався тоді (вторгнувшись в Україну – ред.) і зараз», – заявив Сибіга.

Український чільний дипломат зауважив, що глава Кремля не налаштований на мир, а хоче лише відкласти санкції, якими міг покарати його Дональд Трамп за затягування з припиненням вогню.

«Путін мріє перетворити цю зустріч(із Трампом на Алясці – ред.) на Мюнхен-2 та другу Ялту. Повернутися до сфери впливу та сірих зон. Можливо, навіть до свого власного пакту Молотова – Ріббентропа», – наголосив міністр закордонних справ України.

Сибіга сказав, що Путін прагне «окупувати всю Україну та шантажувати Європу та весь світ».

«Зараз ми спостерігаємо посилення активності російської супутникової розвідки. Вони детально вивчають наші стратегічні активи, насамперед нашу енергетичну інфраструктуру. Росія вже готується продовжувати свій терор перед зимою», – розповів Сибіга.

Український урядовець наголосив, що мирні переговори мають початися з повного припинення вогню по всій лінії зіткнення. За цим, наполіг Сибіга, має слідувати зустріч на рівні лідерів України, Росії, США і Європи.

«Лише на зустрічі лідерів можна досягти реальних рішень для справедливого миру і довгострокової безпеки. Отже, зараз, поряд з будь-якими мирними переговорами, має бути довгострокова безпека», – зауважив український міністр.

Сибіга повторив позицію про те, що справедливий мир має ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності й суверенітету України, і що відповідь на територіальне питання «вже містить Конституція України».

«Будь-які рішення, нав’язані Україні силою, не будуть прийняті українським суспільством. Українці прагнуть справедливості та гідного миру. Наш народ готовий боротися за це як в окопах, так і виходячи на вулиці з протестом», – наголосив міністр закордонних справ України.

Провідний дипломат України закликав колег посилювати тиск на Росію шляхом ухвалення наступного, 19-го пакету санкцій, а також – відкрити переговорні кластери з Україною. Подальший прогрес на її євроінтеграційному шляху заблокований у зв’язку з запереченнями Угорщини.

«Хочу наголосити: у переговорах не може бути жодного роз'єднання України та Молдови. Нам потрібен дев'ятнадцятий пакет санкцій. Путін зупиниться лише тоді, коли продовження його війни становитиме більшу загрозу для нього та його режиму, ніж зупинення війни», – резюмував Сибіга.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв'язку з українським і європейськими лідерами.

11 серпня пройшло екстрене засідання очільників МЗС країн ЄС, де чільні дипломати Євросоюзу намагалися узгодити подальші кроки в світлі майбутнього саміту лідерів Росії й США, де обговорюватиметься війна в Україні й шляхи її потенційного завершення.



