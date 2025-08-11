Трамп заявив, що говоритиме з Зеленським і лідерами країн Європи перед зустріччю з Путіним

Президент США Дональд Трамп 11 серпня підтвердив, що пізніше цього тижня планує зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним, а також відзначив, що цим переговорам передуватимуть його консультації з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами провідних європейських країн.

Про це глава американської держави заявив на брифінгу, присвяченому внутрішньополітичному питанню – введенню сил Національної гвардії США до Вашингтона для боротьби зі злочинністю.

«Мені просто соромно перебувати тут (у Вашингтоні – ред.). У п’ятницю я поїду до Росії зустрічатися з Путіним. Я не хочу, щоб говорили про те, якою небезпечною, брудною та огидною стала ця колись прекрасна столиця», – зазначив Трамп.

Білий дім оперативно назвав обмовкою слова Трампа про його поїздку до Росії – в попередніх повідомленнях ішлося, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці.

Лідер США знову повторив тезу, що на переговорах ітиметься про «обмін територіями», також він сказав, що намагатиметься «повернути деякі території назад Україні».

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело,Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.