Трамп заявив, що говоритиме з Зеленським і лідерами країн Європи перед зустріччю з Путіним

Президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 11 серпня 2025 року
Президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 11 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп 11 серпня підтвердив, що пізніше цього тижня планує зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним, а також відзначив, що цим переговорам передуватимуть його консультації з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами провідних європейських країн.

Про це глава американської держави заявив на брифінгу, присвяченому внутрішньополітичному питанню – введенню сил Національної гвардії США до Вашингтона для боротьби зі злочинністю.

«Мені просто соромно перебувати тут (у Вашингтоні – ред.). У п’ятницю я поїду до Росії зустрічатися з Путіним. Я не хочу, щоб говорили про те, якою небезпечною, брудною та огидною стала ця колись прекрасна столиця», – зазначив Трамп.

Білий дім оперативно назвав обмовкою слова Трампа про його поїздку до Росії – в попередніх повідомленнях ішлося, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці.

Лідер США знову повторив тезу, що на переговорах ітиметься про «обмін територіями», також він сказав, що намагатиметься «повернути деякі території назад Україні».

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело,Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

