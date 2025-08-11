Туск: США обіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед переговорами на Алясці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Вашингтон пообіцяв проконсультуватися зі своїми європейськими партнерами перед переговорами на Алясці 15 серпня.

«Американська сторона пообіцяла, що перед зустріччю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції», – заявив Туск на пресконференції.

Напередодні лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії оприлюднили спільну заяву, в якій, серед іншого, наголосили, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».

Туск зазначив, що спільна заява європейських лідерів свідчить про їхню єдність у підході до мирних переговорів щодо України, додавши, що Київ має брати участь у будь-яких таких обговореннях.

«Для Польщі та наших партнерів очевидно, що державні кордони не можуть бути змінені силою», – сказав він.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на неназвані джерела писало, що лідери європейських країн прагнуть поговорити з президентом США Дональдом Трампомперед його запланованою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.



