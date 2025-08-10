«Виглядає як досить односторонній обмін» – високопосадовець ЄС про територіальні вимоги РФ

Територіальні вимоги Росії мало схожі на обмін територіями, а умовою укладення мирних домовленостей мають бути міцні гарантії безпеки для України. Про це журналістам у Брюсселі на умовах анонімності розповів 10 серпня високопосадовець Євросоюзу.

«Щодо територіальних питань – позиція Росії сформульована як територіальний обмін, але він виглядає як досить односторонній обмін», – відзначило джерело.

За його словами, проведення зустрічі президентів США та Росії на Алясці Дональд Трамп «не вважає поступкою президенту Путіну», натомість президент Трамп «хоче особисто перевірити позиції президента Путіна».

Високопосадовець відзначив, що «в контексті цих переговорів адміністрація США була дуже залучена та виявила зацікавленість в узгодженні позицій із Європою».

Також, за його словами, гарантії безпеки мають першорядне значення для України.

«Найнадійнішою гарантією безпеки було б те, що не буде обмежень для Збройних сил України та в питанні підтримки України третіми країнами», – відзначив чиновник ЄС.

Він додав, що російські суверенні активи «знерухомлені та «повинні залишатися знерухомленими до закінчення війни та повної компенсації Україні завданої шкоди». «У певний момент може відбутися обговорення того, що робити з цими активами, якщо Росія не компенсує Україні руйнування, які вона спричинила», – резюмував високопосадовець Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч безпекових радників України і її союзників, що пройшла 9 серпня у Великій Британії, була конструктивною. Він сказав про це у вечірньому зверненні, після доповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у цій зустрічі.

Заява з’явилася в той час, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент додав, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру».

Видання Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників, знайомих із ходом переговорів, 9 серпня написало, що представники України і європейських країн представили свій план припинення війни – як основу для запланованих на наступний тиждень переговорів між президентами США й Росії.

Зокрема, за повідомленням, цей план передбачає вимогу припинення вогню до будь-яких інших кроків, вказує, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних районів, Росія має вивести війська з інших, а також передбачає, що будь-яка територіальна поступка з боку Києва має бути підкріплена твердими гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.



