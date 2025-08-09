Трамп анонсував зустріч із Путіним на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться на Алясці, йдеться у відповідній заяві американського лідера.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – написав Трамп.

Однак, за його словами, «подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись».

Це буде перший саміт президентів США і Росії з часу зустрічі Путіна і тодішнього президента Джо Байдена в Женеві в червні 2021 року, приблизно за пів року до розриву відносин між Москвою і Вашингтоном, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Водночас Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 8 серпня після підписання мирної угоди з лідерами Азербайджану та Вірменії, Трамп заявив, що угода про припинення бойових дій між Україною та Росією «наближається».

Він припустив, що його зустріч з російським лідером може відбутися до початку переговорів за участю президента України Володимира Зеленського, хоча поки що невідомо, коли саме відбудеться ця зустріч. Зеленський не планує брати участь у зустрічі на Алясці.

«Ми проведемо зустріч з Росією, почнемо з Росії», – сказав він журналістам, а пізніше оголосив у соціальних мережах, що саміт відбудеться в Анкориджі, Аляска.

Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив цю зустріч.

«Росія і США є близькими сусідами, що межують один з одним», – сказав Ушаков, за даними ТАСС. «Здається цілком логічним, що наша делегація просто перелетить через Берингову протоку і що такий важливий і довгоочікуваний саміт між лідерами двох країн відбудеться на Алясці».

Раніше, 8 серпня, високопоставлений представник Білого дому повідомив NBC News, що зустріч між президентом CША Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня.

За його словами, місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів – Об’єднані Арабські Емірати, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Подальші деталі та логістика зустрічі ще не визначені і залишаються дуже непевними, зокрема, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський.

Представник Білого дому зазначив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і США зараз намагаються отримати підтримку українців та європейських союзників.

Зеленський та українські чиновники давно заявляли, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала.

У п’ятницю прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила NBC News: «Президент Трамп чітко дав зрозуміти, коли шість місяців тому успадкував цю війну від Джо Байдена: він хоче, щоб вона закінчилася за столом переговорів… З поваги до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ».

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».