Фінляндія закликає Трампа застосувати санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп продовжить запроваджувати санкції проти РФ, стверджуючи, що це допоможе покласти край війні.

«Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп продовжить запроваджувати ці санкції», – сказала Валтонен агентству Reuters.

«Ми бачимо…що причина, чому Росія знову проявила певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення поставок зброї (до України) безумовно посилює тиск на Росію», – додала представниця Фінляндії, яка також допомагає Україні.

Читайте також: Трамп розповів, чи ще діє оголошений ним дедлайн для Росії

Раніше Трамп оголосив 8 серпня як крайній термін, до якого Росія повинна погодитися на мир в Україні, інакше її споживачі нафти зіткнуться з вторинними митами. Якщо їх запровадити, це позбавить російського президента Володимира Путіна основного джерела фінансування військових зусиль.



Однак очікується, що Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня після переговорів між російським лідером та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом у Москві в середу, 6 серпня, що підвищує ймовірність того, що нові санкції можуть бути відкладені або скасовані.