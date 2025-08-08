Туск після розмови з Зеленським: є сигнали, що війна РФ проти України скоро може бути «заморожена»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «певні сигнали» щодо того, що війна Росії в Україні може бути незабаром «заморожена». Він сказав про це на пресконференції 8 серпня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Є певні сигнали, і я також маю інтуїцію, що можливе замороження конфлікту – я не хочу говорити «закінчення війни», а саме «замороження конфлікту» – є радше ближчим, ніж далеким. Є надія на це. Сьогодні закінчується термін ультиматуму (президента США Дональда Трампа – ред.). Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний», – сказав Туск.

Зеленський, коментуючи раніше 8 серпня розмову з Туском, зазначив, що, зокрема, поінформував його про розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами. «Обговорили наявні дипломатичні можливості й домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху», – написав Зеленський у телеграмі.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».

Російський лідер також заявив, що Об’єднані Арабські Емірати можуть бути «одним із підходящих місць» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що зацікавленість у саміті лідерів РФ і США була виявлена з обох боків. У Білому домі перед цим заявили, що російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, «і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським».

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

6 серпня після зустрічі спецпосланця президента США з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським та низкою європейських політиків.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.