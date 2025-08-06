Трамп планує особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня – NYT

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на два джерела.



За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений. Незрозуміло, чи погодився Зеленський чи Путін.

Європейські лідери, схоже, прийняли те, що сказав Трамп, сказало джерело, знайоме з розмовою.

У телефонній розмові також взяли участь лідер Великої Британії, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

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Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», – написав він у Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з Дональдом Трампом, до якої також приєдналися європейські лідери.

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – повідомив Зеленський про цю розмову.

Помічник російського президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що переговори між Путіним і Віткоффом були «корисними і конструктивними». Але деталей домовленості він не повідомив.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари – без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.