«Схоже, Росія зараз більше налаштована на припинення вогню» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Росія зараз більше налаштована на припинення вогню.

Зеленський нагадав, що він провів переговори із президентом США Дональдом Трампом після того, як його представник Стів Віткофф відвідав Москву. Також у розмові брали участь європейські лідери.

«Війну треба закінчувати. І робити це чесно…Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, українська сторона запропонувала, щоб найближчим часом представники України та партнерів обговорили та визначили «нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд».

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», – написав він у Truth Social.

Помічник російського президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що переговори між Путіним і Віткоффом були «корисними і конструктивними». Але деталей домовленості він не повідомив.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари – без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.