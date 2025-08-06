У Кремлі прокоментували переговори Путіна і Віткоффа на тлі наближення дедлайну Трампа

Помічник російського президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що переговори між Володимиром Путіним і спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом були «корисними і конструктивними». Зустріч Путіна з Віткоффом у Москві стала п’ятою за пів року.

За словами Ушакова, які цитують російські державні ЗМІ, у розмові обговорювалися «українська криза» і «перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США і Росією».

«З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані і від президента Трампа», – сказав Ушаков, не наводячи деталей. Ушаков зазначив, що зможе розкрити деталі розмови, коли про них знатиме президент США. Дональд Трамп на розмову поки що не реагував.

Зустріч Віткоффа з Путіним, яка пройшла 6 серпня, тривала близько трьох годин і, ймовірно, була присвячена ультиматуму президента США Дональда Трампа, висунутому Москві.

Трамп вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії і її торгових партнерів.

5 серпня Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції: «Обмінялися оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, інших наших містах». Президент України назвав розмову продуктивною і подякував Трампу за «зусилля заради чесного та тривалого миру».

Джерело видання Financial Times стверджує, що Трамп буде «розлючений», якщо візит Віткоффа не принесе ніяких результатів.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари – без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.