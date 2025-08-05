Reuters: Путін навряд чи підкориться ультиматуму Трампа

Президент Росії Володимир Путін навряд чи підкориться ультиматуму президента США Дональда Трампа щодо припинення РФ бойових дій проти України, термін дії якого спливає цієї п’ятниці, пише агенція Reuters із посиланням на неназвані джерела, близькі до Кремля.

За повідомленням, незважаючи на загрозу нових американських санкцій і запровадження 100-відсоткових мит на імпорт у США з Росії та її торгових партнерів, Путін, як і раніше, націлений на повне захоплення чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської.

Трамп раніше пригрозив запровадити жорсткі заходи, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Однак, за словами джерел Reuters, Путін упевнений, що Росія перемагає, і не вважає, що додаткові санкції матимуть вплив після більш ніж трьох років санкційного тиску.

За словами джерел, Путін не прагне загострювати відносини з Трампом і розуміє, що відмовляється від можливого покращення зв’язків із Вашингтоном і Заходом загалом. Однак, як зазначають два джерела Reuters, досягнення військових цілей для нього важливіше.

Також наголошується, що російська армія і громадськість не зрозуміють, якщо конфлікт буде припинений без досягнення заявлених Путіним цілей. «Він просто не може дозволити собі закінчити війну лише тому, що Трамп цього вимагає», – заявило джерело, близьке до Кремля. Ультиматум Трампа, за його словами, сприймається як «болісний і неприємний», але не критичний.

Ще один співрозмовник Reuters додав, що в Москві не виключають, що Трамп може змінити позицію – подібне, на їхню думку, відбувалося раніше.

Одне з джерел також заявило, що поточний переговорний процес, у якому російські й українські переговірники зустрічалися тричі з травня, був спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відкидає мир, проте переговори були позбавлені реального змісту, окрім обговорення гуманітарного обміну.

Представниця Білого дому Анна Келлі, коментуючи повідомлення Reuters, заявила, що «президент Трамп хоче зупинити кровопролиття», саме тому він озброює країни НАТО і погрожує Путіну «жорсткими тарифами і санкціями» у разі відмови від припинення вогню.

Кремль не відповів на запит Reuters про коментар. Усі джерела спілкувалися з агенцією на умовах анонімності.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.

Водночас Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.