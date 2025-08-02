В ISW пояснили, з чим пов’язані заяви Путіна і Лукашенка про ракети «Орешник»

Президент Росії Володимир Путін і білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко під час свого виступу перед журналістами 1 серпня намагалися продемонструвати військову силу й економічну стабільність, щоб переконати президента США Дональда Трампа в тому, що санкції і військова підтримка України не змінять результату війни РФ проти України, і що Трамп повинен відмовитися від своїх зусиль щодо врегулювання війни, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW нагадали, що Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, що в Росії виробили перший серійний комплекс «Орешника» і вже поставили його у війська, а також планують передати такі системи Білорусі. Путін стверджував, що російські й білоруські фахівці працюють над визначенням майбутніх місць розгортання «Орешника» до кінця 2025 року, а Лукашенко заявив, що Росія розмістить системи у Білорусі у 2026 році.

«ISW повідомляв на момент першого запуску Росією «Орешника» у листопаді 2024 року, що Росія використовує систему як частину кампанії, спрямованої на підрив рішучості Заходу військово підтримувати Україну. Заяви Путіна й Лукашенка від 1 серпня щодо «Орешника» аналогічно є спробою продемонструвати військову силу, щоб переконати Трампа не виконувати свою погрозу економічними наслідками», – йдеться у звіті.

Аналітики також звернули увагу на заяву Лукашенка про те, що Росія і Білорусь вжили значних заходів за останні роки, щоб компенсувати вплив західних санкцій, і що обидві країни переживуть додаткові майбутні заходи.

«Заяви Лукашенка є останніми у постійних зусиллях Кремля, спрямованих на демонстрацію економічної стабільності своїй іноземній і внутрішній аудиторії і на те, щоб Захід відмовився від запровадження додаткових санкцій проти Росії», – йдеться у звіті.

В ISW також вкотре висловили оцінку, що Путін тільки вдає зацікавленість у мирних переговорах з Україною, «тоді як українські чиновники, навпаки, продовжують демонструвати справжню зацікавленість у мирі – про що свідчить заява президента Зеленського від 1 серпня про те, що він, як і раніше, готовий зустрітися з Путіним, і заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги від 31 липня про те, що Україна хоче припинення війни у 2025 році».

«Заяви Путіна і Лукашенка від 1 серпня підкреслюють незмінну відданість Путіна своїй теорії перемоги, яка передбачає, що Росія може пережити підтримку України Заходом і зможе захопити всю Україну шляхом повільного і дорогого просування», – зазначили в Інституті вивчення війни.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.