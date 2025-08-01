CША розмістили «два атомні підводні човни у відповідних регіонах» – Трамп після заяв Медведєва

Президент США Дональд Трамп заявив 1 серпня про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

«Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто заяви. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, сподіваюся, це не буде один із таких випадків», – написав американський лідер у мережі TruthSocial.

Раніше Дмитро Медведєв, реагуючи на критику Трампа, заявив, що Росія «продовжить іти своєю дорогою». «Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», – написав Медведєв у телеграмі 31 липня.

Перед тим Трамп різко розкритикував Медведєва, який заявляв, що встановлення президентом США дедлайну для РФ щодо укладення мирної угоди з Україною наближає його до війни з Росією.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.







