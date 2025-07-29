Трамп уточнив свою заяву про новий дедлайн для Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що дедлайн для Росії розпочинається від сьогодні.

«Десять днів від сьогодні. І тоді ми запровадимо мита. Хоча я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він (Путін - ред.), очевидно, хоче, мабуть, продовжувати війну», – сказав президент журналістам на борту Air Force One.

28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановить новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.)».

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.

Читайте також: «Божевільні цифри». За рахунок чого наступає Росія і які несе втрати

50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».