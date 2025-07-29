ISW після заяв Трампа: Путін навряд чи піде на поступки без значних перемог України на полі бою

Російський лідер Володимир Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього значні перемоги України на полі бою, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали про вчорашню заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив новий термін для Путіна для укладення мирної угоди з Україною: за 10-12 днів.

В ISW зауважують, що кремлівські чиновники продовжують позиціонувати Росію як таку, що перебуває в прямій геополітичній конфронтації із Заходом, щоб заручитися внутрішньою підтримкою війни проти України й майбутньої російської агресії проти НАТО.

«Кремль присвятив значну кількість часу й енергії формуванню внутрішньої підтримки війни, а російські державні й незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, доки Росія не досягне своїх заявлених воєнних цілей – «денацифікації», демілітаризації і нейтралітету України. Відданість російського суспільства досягненню воєнних цілей Росії, над якою Кремль наполегливо працював, значно ускладнить для Путіна можливість представити для внутрішньої аудиторії як перемогу будь-яку мирну угоду, що не включатиме його заявлених цілей», – йдеться у звіті.

«Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього значні перемоги України на полі бою, оскільки будь-яке переговорне завершення війни, що не передбачатиме досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успіх і, можливо, мудрість військової кампанії Росії в Україні», – додали аналітики.

28 липня Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановить новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.)».

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.

50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».

Трамп також оголосив про готовність продавати союзникам США зброю для потреб України. Кілька країн, включно з Німеччиною, заявили про готовність брати участь у цій схемі.

У Росії тоді стримано відреагували на заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б привести до завершення війни.