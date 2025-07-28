Трамп оголосив новий «дедлайн» для Путіна – від 10 до 12 днів

Президент США Дональд Трамп окреслив часові рамки, які він надає російському лідерові Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною.

«Я оголошую новий граничний термін тривалістю 10 або 12 днів», – заявив очільник США 28 липня на пресконференції після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

За словами Трампа, «10 або 12 днів рахуватимуться від сьогодні».

Раніше цього ж дня лідер США сказав, що скоротить наданий ним раніше Росії термін 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною. За словами Трампа, він «розчарований у президенті (РФ Володимирі) Путіні» і має намір скоротити термін, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції та те, що станеться.

50 днів Трамп надав Росії рівно два тижні тому – 14 липня.

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б призвести до завершення війни.

14 липня Трамп, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії та особисто Путіна за небажання досягти миру, сказав, що дає 50 днів на укладення угоди про мир в Україні. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».

Трамп також оголосив про готовність продавати союзникам США зброю для потреб України. Кілька країн, включно з Німеччиною, заявили про готовність брати участь у цій схемі.

У Росії стримано відреагували на заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.