Перестановка у керівництві України може зміцнити зв’язки з адміністрацією Трампа

ВАШИНГТОН – Перестановка в уряді та дипломатичному корпусі України може покращити комунікацію зі Сполученими Штатами саме в той момент, коли президент США Дональд Трамп, схоже, змінює підхід до держави, яка вже понад три роки веде війну з Росією.

Президент України Володимир Зеленський 14 липня оголосив, що 39-річна Юлія Свириденко, міністерка економіки та перша віцепрем’єрка, яка вела переговори зі США щодо угоди про критично важливі мінерали, має замінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра.

Тим часом 43-річний міністр оборони у відставці Рустем Умєров, як очікують, стане новим послом України у Вашингтоні. Президент Зеленський повідомив, що розглядає його кандидатуру на посаду посла 10 липня. Це ще один сигнал, який свідчить про прагнення Зеленського посилити комунікацію з Білим домом. Відставки Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України та посла Оксани Маркарової були очікуваними.

Маркарова – фінансистка й поважна дипломатка – викликала невдоволення Дональда Трампа та членів його Республіканської партії після того, як взяла участь в організації візиту Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, всього за два місяці до президентських виборів у США в листопаді 2024 року. Зеленського на заводі супроводжували конгресмени-демократи. Завод розташований у рідному місті тодішнього президента США Джо Байдена.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець, Луїзіана) закликав звільнити Маркарову, звинувативши її у втручанні у вибори. Пенсильванія була ключовим штатом, де вирішувалася доля голосування, у якому Трамп переміг кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Цей інцидент – лише один із низки подій, починаючи з 2019 року, враховуючи процедуру імпічменту, спричинену телефонною розмовою з Зеленським у липні того року, що зіпсували ставлення Трампа до України. Трамп обговорював відставку Маркарової із Зеленським під час їхньої останньої телефонної розмови 4 липня.

«З точки зору відносин зі США, заміна посла – найважливіший момент. Вона асоціювалася з організацією візиту на завод із виробництва зброї і була подразником для прихильників Трампа», – сказав Радіо Свобода Михайло Алексєєв, політолог із університету Сан-Дієго.

Звільнення Маркарової відбулося через шість місяців після вступу Трампа на посаду. Алексєєв зазначив, що її заміна одразу після перемоги Трампа на виборах виглядала б погано, з точки зору публічного сприйняття. У будь-якому випадку, термін Маркарової у Вашингтоні добігав кінця. Вона працювала на посаді понад чотири роки, а жоден український посол у США не обіймав посаду понад п’ять років.

Угода про мінерали

Свириденко, економістка, яка була призначена міністром економічного розвитку та торгівлі і першою віцепрем’єркою у 2021 році, відіграла ключову роль у переговорах зі США щодо угоди, яка надає американським компаніям доступ до цінних мінералів та рідкоземельних елементів України. Трамп зробив цю угоду основою своєї політики щодо України, заявивши, що США мають отримати компенсацію за надану допомогу, яка з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року становить близько 175 мільярдів доларів.

Навесні 2025 року Свириденко відвідала Вашингтон, щоб підписати угоду з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, яка передбачає створення Інвестиційного фонду реконструкції США–Україна. Згідно з домовленістю, США отримують право на частку прибутку від нових українських проєктів у сфері мінералів та енергетики.

Трамп назвав угоду гарантією американських інтересів у сфері оборони та відновлення України.

Минулого місяця Свириденко знову відвідала Вашингтон у складі високопоставленої делегації для обговорення оборонних потреб та реконструкції. Повідомляється, що вона презентувала низку економічних проєктів, які підпадають під дію угоди. Вона – як прем’єрка – контролюватиме їх реалізацію.

Для американців Свириденко – людина, з якою вони можуть працювати

«Для американців Свириденко – людина, з якою вони можуть працювати. Бессент уже її знає, як і інші представники адміністрації», – сказав Радіо Свобода Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Києві. США та Україна вели багатомісячні переговори щодо цієї угоди.

Гундер зазначив, що Свириденко зарекомендувала себе як хороша комунікаторка, а її досвід у переговорах щодо мінералів добре підготував її до одного з основних завдань – співпраці зі США. Її призначення збіглося з тим, як президент Трамп, схоже, змінює курс щодо України в намаганні покласти край найбільшій війні в Європі з часів Другої світової.

Цього тижня Трамп оголосив про продаж зброї країнам НАТО для подальшої передачі Україні – це його найпомітніша демонстрація підтримки України з моменту вступу на посаду в січні – після провалених мирних переговорів із президентом Росії.

Підтримка поставок військової допомоги

Завданням Умєрова – як можливого посла у Вашингтоні – буде переконати адміністрацію Трампа продовжувати підтримку України через продаж зброї, допомогу та інвестиції в оборонну промисловість. Підприємець, який перейшов у політику, Умєров був призначений міністром оборони у вересні 2023 року.

«Потреби української армії будуть серед основних тем перемовин між урядами США та України. Тому наявність людини у Вашингтоні, яка глибоко розуміє ці питання, буде дуже корисною», – зазначив Нік П’яцца, американський інвестиційний банкір, який працює в Україні вже чверть століття й чий фонд підтримує країну.

Політолог Алексєєв додав, що Умєров, як колишній бізнесмен, розумітиме транзакційний підхід Трампа до дипломатії. Перед початком роботи послом Умєров має пройти офіційне затвердження адміністрацією Трампа.

Умєров очолював українську делегацію, яка провела два раунди мирних переговорів із Росією в Стамбулі – 16 травня та 2 червня. Сторони домовилися про обмін полоненими, але, схоже, не досягли жодного прогресу в питанні припинення війни.

У межах перестановок Шмигаль має обійняти посаду міністра оборони.

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