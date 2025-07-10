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Зеленський підтвердив намір замінити посла США, Умєрова назвав кандидатом

За його словами, посаду посла може обійняти нинішній міністр оборони Рустем Умєров, це матиме великий вплив на уряд
За його словами, посаду посла може обійняти нинішній міністр оборони Рустем Умєров, це матиме великий вплив на уряд

Президент України Володимир Зеленський підтвердив намір замінити посла США Оксану Маркарову.

«Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакт. Яке буде продовження роботи - я не можу сказати. Багато залежить від неї. Я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні», – сказав він під час спілкування з журналістами.

За його словами, посаду посла може обійняти нинішній міністр оборони Рустем Умєров, це матиме великий вплив на уряд.

«Якщо я вирішу – це буде найближчим часом – що представляти Україну в США буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді.. Це серйозне рішення. Для нас дуже важливо посилювати у нинішньому контексті посилювати відносини з США, не втрачати момент. Потрібна сильна людина і щоб вона була в контакті найголовнішого - війни, посилення України зброєю », – додав Зеленський.

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7 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомляло, що президент Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, обговорив заміну українського посла у США.

За даними співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на цю посаду входять прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр юстиції Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Посаду посла України в США з лютого 2021 року обіймає колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.


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