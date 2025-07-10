Зеленський підтвердив намір замінити посла США, Умєрова назвав кандидатом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив намір замінити посла США Оксану Маркарову.

«Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакт. Яке буде продовження роботи - я не можу сказати. Багато залежить від неї. Я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні», – сказав він під час спілкування з журналістами.

За його словами, посаду посла може обійняти нинішній міністр оборони Рустем Умєров, це матиме великий вплив на уряд.

«Якщо я вирішу – це буде найближчим часом – що представляти Україну в США буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді.. Це серйозне рішення. Для нас дуже важливо посилювати у нинішньому контексті посилювати відносини з США, не втрачати момент. Потрібна сильна людина і щоб вона була в контакті найголовнішого - війни, посилення України зброєю », – додав Зеленський.

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7 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомляло, що президент Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, обговорив заміну українського посла у США.



За даними співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на цю посаду входять прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр юстиції Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Посаду посла України в США з лютого 2021 року обіймає колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.



