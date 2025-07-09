Буде новий посол у США: чому зараз і хто це може бути?

Поміняють усіх послів? Чому?

Україна змінить посла у США, підтвердили в МЗС. Крім того ротацію можуть здійснити в усіх країнах G7 і G20, принаймні про таке бачення президента розповів міністр закордонних справ.

Чому відбуваються заміни дипломатів у США та інших країнах? Хто може замінити Маркарову? Чи втримається на посаді посла у Лондоні Залужний?

Трамп проти Путіна чи чергова гра?

Трамп розкритикував Путіна за «дурниці» і розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії. Чи можливі справді жорстокі санкції? Як діятиме Трамп щодо України? Що буде з військовою допомогою? Як сприймуть провалений конкурс на очільника БЕБ міжнародні партнери?

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