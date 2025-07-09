Незручний переможець: чому уряд не затвердив Цивінського керівником БЕБ?

Наприкінці червня 2025 року детектив НАБУ Олександр Цивінський здобув перемогу в конкурсі на посаду директора БЕБ. Його кандидатуру підтримали троє міжнародних експертів у складі конкурсної комісії. Однак 7 липня Кабінет Міністрів відхилив подання комісії й попросив подати нові кандидатури, аргументуючи це питаннями безпеки, що ґрунтуються на «оцінці» СБУ.

Радіо Свобода з'ясовувалося, чому рішення Кабміну викликало гостру критику серед бізнес-спільноти, юристів, борців з корупцією та іноземних партнерів.

Бюро економічної безпеки (БЕБ)створили у 2021 році, щоб замінити «податкову міліцію» і централізувати повноваження із розслідування економічних злочинів.

20 червня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформу структури. Він передбачав незалежний конкурсний відбір керівника, де половина голосів – міжнародні експерти, з метою захистити реформи від політичного тиску.

Це важливо для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та ЄС.

Як обирали Цивінського?

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ.

За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

«Безпекові оцінки» СБУ

7 липня уряд України вирішив звернутися до комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

«Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ. Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки», – йдеться у повідомленні в телеграмі.

Сам обраний Цивінський назвав таке рішення уряду таким, що «не відповідає закону».

...для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення

«Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини і проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення (з урахуванням того, що я маю допуск до держтаємниці)», – написав він у фейсбуці 8 липня.

9 липня комісія з добору директора БЕБ на своїй фейсбук-сторінці опублікували витяг з протоколу засідання Кабміну, де ухвалили рішення не призначати Цивінського.

При цьому посилаються на інформацію, надану СБУ, та ст. 2 Закону про нацбезпеку, яка говорить, що «правову основу держполітики у сферах національної безпеки і оборони становлять Конституція України та інші закони».

Суспільний резонанс

Таке рішення українського уряду неабияк обурило представників бізнесу, антикорупційних організацій та лідерів думок.

Народна депутатка України від «Слуг народу» Анастасія Радіна назвала рішення Кабміну незаконним.

На своїй фейсбук-сторінці депутатка вказала на те, що «повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець конкурсу «не підходить», у Кабінету міністрів немає».

Представник «Голосу» в українському парламенті Ярослав Железняк також розкритикував рішення КМУ написавши, що це рішення «чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС».

Представниця «Європейської солідарності» у парламенті Ірина Геращенко написала, що рішення уряду «вражає своєю нахабністю».

Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар у своєму дописі на фейсбуці припустив, що рішення влади не призначати Цивінського продиктоване бажанням «повного контролю над БЕБ».

Інвестиційний банкір Сергій Фурса іронічно написав у фейсбуці, що насправді мало б бути написано у поясненні КМУ про не призначення Цивінського.

Центр протидії корупції на своїй сторінці у фейсбуці виступили із критикою рішення уряду зазначивши, що «уряд нахабно порушив всі можливі норми закону».

Низка аналітичних центрів, зокрема Центр економічної стратегії опублікували спільну заяву, в якій наголосили на «важливості призначення нового директора БЕБ у липні 2025, обраного Комісією з вирішальними голосом міжнародних експертів, невідкладно розблокувати подальше якісне перезавантаження особового складу всього Бюро економічної безпеки України».

Політичні й економічні наслідки

Рішення про непризначення Цивінського керівником БЕБ ухвалили за декілька днів до проведення Ukraine recovery Conference, що відбудеться 10-11 липня в Римі.

Яке наше ставлення, як громадянського суспільства до того, що відбулось?

Голова Advanter Group Андрій Длігач, який також братиме участь у римській конференції, у коментарі Радіо Свобода зазначив, що рішення уряду може значно знизити кредит довіри до України з боку західних партнерів.

«Я зараз маю зустрічі з міжнародними представниками, як з інвесторами, так і з урядовими представниками ЄС. Це перше питання, яке вони ставлять зараз. Яке наше ставлення, як громадянського суспільства до того, що відбулось? В чому причини такого рішення? Я думаю, наші міжнародні партнери дочекаються офіційних пояснень від уряду й далі вийдуть з власною позицією. Думаю, що публічно вона буде доволі м'яка», – розповів Длігач у коментарі Радіо Свобода.

Натомість зі слів українського підприємця, партнери в ЄС добре знають про інші випадки подібних «безпекових оцінок» в самому українському уряді.

...у нас є навіть в Кабінеті Міністрів люди, які мають родичів за кордоном, в тому числі в Росії

«Наші міжнародні партнери дуже чітко знають, що в нас є навіть в Кабінеті Міністрів люди, які мають родичів за кордоном, в тому числі в Росії . Що у нас є в уряді люди, які зараз знаходяться під слідством в кримінальних справах, в корупційних справах. Відповідно, міжнародні партнери дивуються, чому не це є предметом розслідування рішень Кабінету Міністрів, а рішення конкурсу, де очевидно перемогла людина, яка вже мала неодноразово перевірки CБУ й нічого негативного там не знаходила», – каже Длігач.

Що ж до внутрішніх наслідків для України, зі слів Длігача, це рішення може неабияк підірвати довіру до влади.

За два роки БЕБ не просто не перезавантажений, а ще й та процедура обрання керівника, яка була очевидною – зруйнована

«Мені особисто на зустрічі президент два роки тому пообіцяв публічно при інших підприємцях, що БЕБ буде перезавантажене, що буде зроблено все для того, щоб це був єдиний модернізований орган, який має можливість перевіряти бізнес, що все економічне слідство буде сконцентроване в одному органі.

За два роки БЕБ не просто не перезавантажений, а ще й та процедура обрання керівника, яка була очевидною – зруйнована. Відповідно, довіри до політичної влади стає менше», – наголошує підприємець.

Схожої думки дотримується є економіст Центру економічних стратегій Богдан Слуцький.

У коментарі Радіо Свобода він зауважив, що дії навколо призначення керівника БЕБ можуть викликати «відчуття зневіри» серед суспільства.

«Коли в 2019 році починалися активні розмови про те, що нам треба ліквідувати податкову міліцію, яка влаштовувала «маски-шоу», яка використовувала силові інструменти, була надія на те, що це дійсно зміниться. На жаль, ми бачимо, що за 4 роки з того часу цього не сталося. Протягом 2024-2025 років була надія на те, що проведуть конкурс, отримають кандидата, який буде підтриманий як суспільством, так і представниками конкурсу. Але, як ми зараз бачимо, що не подобається це комусь й не хочеться втрачати контроль над таким потужним органом», – каже Слуцький.

Наголошують і на незаконності рішення КМУ, який зі слів Длігача, не має функції скасовувати рішення конкурсної комісії.

«Порушення самим Кабміном закону є черговим підтвердженням того, що правил в країні не існує. Відповідно, країна є інвестиційно неприваблива ні для внутрішнього, ні для зовнішнього інвестора», – каже Длігач.

Порушення самим Кабміном закону є черговим підтвердженням того, що правил в країні не існує

Зі слів підприємця, навряд ця ситуація змусить західних партнерів відвернутися від України, однак Київ може точно втратити і в довірі, і в потенційних коштах на відбудову та компенсацію дефіциту бюджету.

«Міжнародні партнери не полишать нас в безпековій частині, але в ситуації, коли сама держава порушує правила гри, не будуть робити нічого більшого для того, щоб допомагати відновленню України, розвитку її приватного сектору. Результати вже є. Україна сама не виконала маяки в рамках Ukraine Facility і вже ризикує втратити 1,5 млрд. По непризначенню до кінця липня керівника БЕБ ми ризикуємо втратити ще близько мільярда євро підтримки», – резюмує Длігач.



