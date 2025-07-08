Цивінський назвав незаконним рішення уряду, який відхилив його призначення директором БЕБ

Олександр Цивінський, який виграв конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки, заявив, що рішення Кабінету міністрів, який відхилив його кандидатуру, «не відповідає закону».

«Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини і проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення (з урахуванням того, що я маю допуск до держтаємниці)», – написав він у фейсбуці 8 липня.

Цивінський додав, що очікує публікації офіційного рішення уряду і звернувся до Кабміну, конкурсної комісії і СБУ «з метою отримання усієї інформації, в тому числі тієї, яка стосується безпекової оцінки».

Напередодні Кабінет міністрів повідомив, що розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

«За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів й з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії», – йдеться в повідомленні.

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.

Кабінет міністрів мав призначити поданого комісією кандидата головою БЕБ протягом 10 днів із отримання подання.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії, Цивінського.

Детектив НАБУ Михайло Буртов і кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.