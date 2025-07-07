Уряд просить комісію з добору директора БЕБ подати нові кандидатури

Уряд України 7 липня вирішив звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

«Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ. Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки», – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Це рішення «повністю відповідає положенням закону України «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ», інформують в уряді.

У червні конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, має родичів у Росії. Зокрема, там живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

Кабінет міністрів мав призначити поданого комісією кандидата головою БЕБ протягом 10 днів із отримання подання.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії.

Детектив НАБУ Михайло Буртов та кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.