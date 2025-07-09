Ротація в уряді та тіньовий вплив керівника ОП Андрія Єрмака

Деякі народні депутати України називали можливу дату кадрових перестановок в Уряді – 15 липня. Так принаймні повідомляв нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Йде мова про можливу заміну прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та призначення новою очільницею Кабміну – Юлії Свириденко, яка нині виконує обов’язки першої віцепрем’єрки. Також можлива заміна певних міністрів та інших високопосадовців.

Ключову роль у спробах усунути частину високопосадовців, нібито, відіграє Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, пише британське видання The Economist. Єрмак прагне призначити на відповідні посади лояльних до себе людей, вважають оглядачі.

Крім того, журналісти, з посиланням на джерела, зазначають, що тіньова постать Єрмака стоїть і за спробами усунути керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова та справою віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, якого Вищий антикорупційний суд минулого тижня відмовився відсторонити від посади.

Сам Андрій Єрмак публічно публікацію The Economist та чутки не коментував.

Радіо Свобода звернулося із запитом в Офіс президента – відповіді наразі немає. Редакція опублікує її, як тільки вона надійде

Кого можуть замінити? І на кого?

Олег Дунда, народний депутат України від «Слуги народу», представник комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода сказав, що вважає неправдивим те, що написано в статті The Economist, і називає публікацію «фактично часом фантастичних історій, казок»:

«Всі кадрові перестановки (...) – це чутки і плітки. Тут нема про що говорити, хто на що впливає»

«Очевидно, що ми не беремо участі в кадрових перестановках, але я думаю, що це далеко не чутки», – натомість вважає Вікторія Сюмар, народна депутатка України, представниця «Європейської Солідарності», членкиня парламентського комітету з питань антикорупційних політик.

Вона додає, що до депутатів «приходять різні ходаки від влади, запитують, кого ми будемо підтримувати, кого не будемо підтримувати у голосуванні і тому подібні речі».

«Дійсно, більше джерел підтверджують можливість кадрових змін в уряді, – каже український політолог Володимир Фесенко. – Як мені сказав один високопосадовець ще в червні щодо заміни прем'єр-міністра, зараз це більше ймовірно, ніж рік тому. Нагадаю, рік тому теж активно обговорювали можливість заміни Шмигаля на Юлію Свириденко. Ну от, зараз другий раунд. Але також різні джерела підтверджують, що остаточного рішення ще немає».

Віцепрем’єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко вважають креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Ми, чесно, не дуже розуміємо, навіщо замінювати прем'єра людиною, яка була першим віцепрем'єром і яка мала всі повноваження і в діючому уряді опікуватися тими питаннями, які гостро потребують сьогодні реакції. Знову-таки, можливо, це можна пояснити тільки близькістю пані Свириденко до Андрія Єрмака, це далеко не секрет. Вона була його заступницею, її відверто називають його людиною», – каже Сюмар.

Що заважало Свириденко робити все те, що вона, напевно, хоче реалізувати на посаді прем'єр-міністра?

Серед можливої креатури на посаду міністра освіти і науки України народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун називає депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» та голову бюджетної комісії КМДА Андрія Вітренка.

У п’ятницю 11 липня у парламенті відбудеться година запитань до уряду.

«Очевидно, ми будемо ставити питання і про звіт уряду, очевидно, ми будемо ставити питання і про програму нового уряду. Що, зрештою, Свириденко заважало робити все те, що вона, напевно, хоче реалізувати на посаді прем'єр-міністра? Це дуже, насправді, гостре запитання, тому що в людини, в принципі, було достатньо повноважень, повна підтримка парламенту, в неї була повна підтримка Офісу Президента, вона опікувалася надзвичайно важливими питаннями», – наполягає Вікторія Сюмар.

Депутатка додає, що не буде підтримувати кадрові рішення у разі якщо вони будуть пропоновані парламенту.

На питання чи збиралася фракція «Слуги народу» на засідання щодо кадрових ротацій, депутат Дунда відповів, що «будь-які серйозні фракції політичні сили не збирають фракцію для того, щоб спілкуватися стосовно чуток і припущень».

Інші можливі зміни

Керівника ГУР Буданова, за даними журналістів, Андрій Єрмак начебто дев’ятий раз намагається усунути його з посади.

Але народний депутат Олег Дунда і це заперечує:

«Мені про цей конфлікт, умовний конфлікт, нічого не відомо. Перший раз чую»

Вікторія Сюмар каже, що «не знає деталей» щодо цієї історії, проте бачила дописи про це у соціальних мережах.

Депутатка Мар’яна Безугла у дописі у Facebook відреагувала на цю частину статті The Economist:

«Не знаю, чи дев’ять, що нагадує легендарну цифру котячих життів, але спроби були, і не одна. Вважаю, що зараз наші спецслужби – чи не найсильніша ланка держави, і міняти чи Буданова, чи Малюка не те що точно не треба, а дуже шкідливо й небезпечно для стійкості всієї державної конструкції. Тим більше дивно, що Кирило був певною мірою протеже Єрмака, але потім знову ці інтриги й насторожене ставлення до людей, які набувають суб’єктності...»

Можливі кадрові зміни можуть заторкнути і дипломатичний корпус.

Bloomberg повідомляє із посиланням на джерело, що можуть замінити посла України у США.

За даними видання президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішньої української посолки у Вашингтоні Оксани Маркарової.

До списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні, відзначає Bloomberg, начебто входять Денис Шмигаль, Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Джерело зазначає, що Зеленський доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України.

Ярослав Железняк у своїх соцмережах написав, що не підтверджує цю інформацію.

Прем'єр Шмигаль, додає Железняк, начебто давно відмовився бути послом у США. А в потенційному списку є прізвище Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького, який, за даними «Української Правди», був однокурсником Єрмака в Інституті міжнародних відносин.

Фігура Єрмака

Основний висновок The Economist: Андрій Єрмак має великий рівень впливу на політичні процеси і владу. У публікації видання його називають «де-факто «головним міністром» без офіційного статусу».

Одна з причин його впливу, він дуже комфортний для Зеленського

«Єрмак, схоже, не має абсолютної влади, а черпає її з дивної взаємозалежності з президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити», – пише видання.

«Одна з причин його впливу, він дуже комфортний для Зеленського – вважає Фесенко. – І він є виконавцем в першу чергу. Там, де у президента нема рішення, я думаю, Єрмак йому пропонує. Він впливає безумовно на підготовку багатьох рішень».

«Але ви знаєте, в чому сила Єрмака? Не в посаді. Не посада визначає вплив. А близькість до президента. Єрмак це головна кнопка на пульсі управління Зеленського. Це дуже зручно. Не треба з'ясовувати з різними міністрами. Навіть Шмигаля там не завжди треба викликати до себе. От дав доручення. Президент керує через доручення. І тому близькість до президента, саме роль оцієї головної кнопки на пульсі управління, в цьому сила Єрмака, а не формальній посаді», – додає політолог.

Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, погоджується про те, що Єрмак є зручним для президента, але наголошує, що він, нібито, сконцентрував у своїх руках вплив на всі процеси:

Вплив Андрія Єрмака перевищує всі можливі уявлення

«У порівнянні з попередніми роками, де дійсно був великий вплив глави Офісу президента ( на той час це була Адміністрація президента), вплив Андрія Єрмака перевищує всі можливі уявлення. Ця людина в одній іпостасі, в одній посаді заміщає і прем'єр-міністра, і міністра закордонних справ, і міністра оборони, і керує нашою справедливістю в країні. Тобто, такого не було в історії, щоб одна людина черз наближеність до президента України визначала весь склад уряду, всіх заступників і весь правоохоронний блок. Це просто абсолютний нонсенс»

«Є президент, і є його, так звана, вертикаль. У даному випадку, це Офіс президента. Всі, хто знаходяться там, починаючи від голови Офісу і завершуючи там найнижчою посадою, є працівниками, які працюють в Офісі і виконують вказівки президента. (...) І вони виконують волю президента і його бачення, розвиток країни, як він це бачить, і відповідно вони є виконавцями, вони не є маніпуляторами. Вони виконавці. Завжди так було, так є і так буде», – стверджує народний депутат Олег Дунда.