Кадрові ротації у владі: що задумав Єрмак? Зеленський в курсі?

Видання The Economist пише про тіньовий вплив керівника Офісу президента Андрія Єрмака на майбутні кадрові ротації в уряді. Також джерела видання говорять, що він уже кілька разів намагався усунути керівника ГУР Кирила Буданова і не полишає цих спроб. З впливовістю Єрмака джерела пов’язали і справу проти віцепрем’єра Олексія Чернишова.

На що саме має вплив Єрмак?

Президент України Володимир Зеленський в курсі?

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Зеленський обговорив можливу заміну посла у США. Видання Bloomberg називає ймовірних кандидатів на заміну.

Хто може замінити Оксану Маркарову?

У чому загроза впливу Єрмака?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: