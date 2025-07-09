У Києві затримали хлопця, якому фейкові працівники СБУ наказали підпалити квартиру «зрадника» – прокуратура

У Києві затримали 20-річного хлопця, якому особи, котрі видавали себе за працівників СБУ, наказали підпалити двері квартири, йдеться у повідомленні міської прокуратури.

«Встановлено, що підозрюваний переписувався в мережі Інтернет начебто з дівчиною, яка призначила побачення та попросила скинути їй гроші на таксі. На зустріч вона так і не приїхала, натомість згодом молодику зателефонував фейковий працівник СБУ. Він повідомив, що дівчину заарештували за співпрацю з РФ, тож хлопець, перерахувавши їй гроші, теж фінансує ворога. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він має погодитись виконати завдання «спецслужби» – підпалити двері квартири зрадника», – зазначили у відомстві.

У прокуратурі розповіли, що діючи згідно із запропонованим планом, підозрюваний заздалегідь придбав всі необхідні для підпалу речі – йому дали фото й адресу людини.

«Палія затримали. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі», – підсумували у прокуратурі.

Служба безпеки України повідомила 3 липня, що співробітники її військової контррозвідки у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримали на Львівщині майора Повітряних сил, який «виявився російським агентом».