СБУ: посадовця Державного космічного агентства України, який працював на РФ, засудили до 15 років тюрми

Служба безпеки України заявляє, що завдяки її доказовій базі суд засудив агента ФСБ, який шпигував для РФ у Державному космічному агентстві (ДКАУ), до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба відомства, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Посадовця ДКАУ затримали навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. За матеріалами справи, його російська спецслужба завербувала дистанційно у 2024 році – для цього ФСБ задіяла його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Як встановило розслідування, РФ зацікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент, зокрема у сфері супутникових знімків та розташування стратегічних підприємств. Серед іншого, ФСБ намагалась отримати агентурні відомості про дислокацію заводів, що виготовляють системи навігації та високоточне озброєння для оборони України.

За матеріалами справи, фігурант погодився працювати на ФСБ в обмін на гроші, він планував виїхати до РФ після виходу на пенсію влітку 2025 року.



Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



