СБУ заявляє про затримання китайських шпигунів – «збирали технології виробництва ракет «Нептун»

Служба безпеки України заявила 9 липня, що співробітники її контррозвідки «затримали в Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

«Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з «Нептуна» було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва». Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився в Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина», – інформує українська спецслужба.

У матеріалах справи йдеться, що колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».

«Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР», – повідомляє СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили «телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Китай наразі не коментував повідомлення про затримання своїх громадян.



