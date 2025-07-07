«Шпигував за ППО біля Чорного моря» – СБУ повідомила про вирок «агенту ФСБ» на Одещині

Служба безпеки України повідомила 7 липня, що за зібраною її співробітниками доказовою базою 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав «ще один агент ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Одещині».

За повідомленням, він наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України.

«Також агент намагався виявити і передати куратору бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють повітряний простір біля акваторії Чорного моря. У разі отримання відповідних координат окупанти сподівалися використати їх для «обходу» української ППО під час нової серії ударів по Одещині. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі», – йдеться в повідомленні спецслужби.

За даними слідства, завдання російської сторони виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна.

«Агент фіксував локації «потрібних» об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону. Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога», – інформує СБУ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



