Розкрадання на закупівлях несправних ПТРК: експосадовцю Міноборони повідомили про підозру

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 7 липня повідомили про розслідування зловживань на закупівлях протитанкового озброєння – трьом людям повідомили про підозру, серед них колишній співробітник Міністерства оборони.

За даними слідства, фігуранти привласнили понад 90 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для потреб фронту.

«Це озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ. За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника», – заявляє СБУ.





Служба додає, що чоловік перебував на посаді протягом 2022-2023 років, коли уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для Збройних сил України. Згідно з ним, київська оборонна компанія повинна була «поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову».

Але замість сучасного озброєння підрядники поставили непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь, додає СБУ.

Служба посилається на висновки незалежної експертизи, які підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.

Відтак слідчі СБУ повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника та його заступнику про підозру в:

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків

привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем

службовому підробленні, що призвело до тяжких наслідків

Імена фігурантів не називають. СБУ зазначає, що в разі обвинувального вироку підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Минулого тижня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру колишньому посадовцю Міноборони у привласненні 33 мільйонів гривень на закупівлі великокаліберних гвинтівок для Збройних сил України.



