У СБУ заявили про затримання агента російських спецслужб, який здійснив теракт в Одесі

Правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі, йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

За даними відомства, російським агентом виявився раніше засуджений 22-річний житель Запоріжжя, якого завербували через телеграм-канали.

«Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль. Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту», – розповіли в СБУ.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік – він зазнав тілесних ушкоджень, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, був повністю знищений.

Як зауважили у спецслужбі, після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно».

«Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», – уточнили в СБУ.

Російському агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше, 5 липня, в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, постраждав чоловік, який був всередині, повідомило місцеве управління поліції.

У Службі безпеки України заявили, що кваліфікують вибух як спробу теракту і відкрили відповідне кримінальне провадження.

«Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 сьогодні зранку. За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який був всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога», – зазначили у поліції.

У СБУ додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки, які «проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху й осіб, причетних до нього».