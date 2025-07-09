Майбутнє України через 10 років: частка песимістів вперше перевищила частку оптимістів – КМІС

В Україні до 43% знизилася частка тих, хто оптимістично налаштований на майбутнє країни, соціологи вперше зафіксували, що частка песимістів перевищила частку оптимістів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що з жовтня 2022 року вони спостерігають стабільне зниження частки тих, хто поділяє оптимістичний погляд на майбутнє України, але ще в грудні 2024 року більшість усе-таки вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

«Між груднем 2024 року і травнем-червнем 2025 року відбувалися принципові зміни в громадських настроях і наразі вже тільки 43% оптимістично оцінюються майбутнє країни (зниження з 57%). Натомість з 28% до 47% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення», – йдеться у прес-релізі інституту.

За даними соціологів, порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% зросла частка тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації – переважно це відбувалося за рахунок зниження частки тих, хто мав невизначені погляди (з 14% у грудні 2024 року до 7% зараз).

Разом з цим третина населення – 33% – зараз і рівно стільки ж було в грудні 2024 року) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу, свідчать результати опитування.

Упродовж 15 травня-3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номері. У всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1011 респондентів – у віці 18 років і старше.

За даними КМІС, за 2024 рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації – з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року.

У лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Російські військові щодня з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер. Москва це заперечує.



