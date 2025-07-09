«Колосальні втрати для армії РФ»: як ЗСУ знищують логістику окупантів на півдні

«Лізуть, як таргани, ховаючись в будівлях, підвалах, руїнах тощо. Активно застосовують так звані «плащі-невидимки».

«За певних умов окупанти можуть перенести напрямок головного удару».

«Операції щодо підриву залізничних колій – це надсерйозні проблеми для окупаційної армії».

«В окупантів немає можливості проведення ротації особового складу, вивезення поранених, підвезення БК».

Російські військові просунулися у Запорізькій області, повідомили аналітики проєкту DeepState. За їхніми даними, окупанти захопили село Лобкове, що у Степногірській громаді Василівського району і зайняли нові позиції біля Степового цієї ж громади.

Також, як повідомляє Deepstate, російська армія просунулася на заході Запорізької області, а саме – на Оріхівському напрямку в селі Кам’янському, що у Василівській міській громаді Василівського району.

Якою є ситуація в громадах, наближених до лінії фронту? Як українські військові блокують логістику окупантів на Запорізькому напрямку і як це впливає на хід бойових дій, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Аналітики DeepState зазначили, що наявна, переважаюча в кількості, піхота окупаційних військ та сильна підтримка дронів тиснуть на позиції Сил оборони України в зазначеному секторі.

«Постійним тиском вони змогли зайняти Лобкове та закріпитися в ньому. Обходили вони його з усіх сторін і лізуть у тому районі, як таргани, ховаючись в будівлях, підвалах, руїнах тощо. Активно застосовують так звані «плащі-невидимки», які ускладнюють можливість помітити ворога в процесі його пересування», – йдеться в повідомлені.

За даними Сил оборони півдня України, ситуація на Південному напрямку залишається без суттєвих змін. Окупанти час від часу вдаються до штурмів українських позицій, не залишаючи намірів прорвати оборону. Разом з цим речник Сил оборони півдня Владислав Волошин не підтвердив інформацію про захоплення села Лобкове і просування біля Степового у Запорізькій області.

«Степногірськ зруйнований вщент»

Начальник Василівської районної військової адміністрації Богдан Староконь розповів «Новинам Приазов'я», що, попри наближеність до бойових дій, у Степногірській громаді залишаються місцеві жителі.

«Залишаються люди і у самому Степногірську – невелика кількість. Це наше цивільне населення, яке ми постійно підтримуємо і намагаємося евакуювати. Зараз ситуація ускладнюється тим, що відсутнє понад тиждень електропостачання в Степногірську. Видаємо генератори для людей, щоб вони могли підзарядити свої гаджети та скористатися зв'язком», – розповів він.

За словами Староконя, доводиться встановлювати генератори і на свердловини, щоб люди мали воду. Про водовідведення мови не йде.

«Тому що воно зруйноване вщент. Степногірськ перебуває в більш критичній ситуації, чим будь-яке інше селище Василівського району на підконтрольній Україні території. Воно майже зруйноване. Щоденні прильоти КАБів, артилерії, РСЗВ і, звісно, FPV-дронів на оптоволокні», – каже він.

Інформація про просування російської армії спонукає людей виїжджати з громади, але це не масове явище, додав посадовець.

Не було світла понад 12 днів

«Щоденно відбувається евакуація зі Степногірська, але хотілося б, щоб було значно більше. Щоб ми дали змогу працювати нашим військовим без тих хвилювань, що там десь перебувають цивільні. У нас на підконтрольній Україні території залишаються Степногірська та Василівська громади. По Степногірську в нас також є село Приморське, яке розташоване на півночі від Степногірська. Там не було світла понад 12 днів.

Титанічними зусиллями енергетиків провели певний вид робіт і відновили електропостачання по населеному пункту. На жаль, по Степногірську дуже проблемно буде відремонтувати лінію електропередач, тому що щоденні обстріли, лінії рвуться і лагодити окупант не дає змоги. Дві бригади енергетиків попали під обстріл ворожих FPV-дронів», – розповів Староконь.

«Південь – важлива ціль окупантів»

Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук розповів «Новинам Приазов’я», що імовірні просування в районі Лобкового чи Степового не свідчать про наступ на Запоріжжя.

«Основні маршрути, вздовж яких наступ може відбуватися, які мають значення в контексті напрямку на Запоріжжя – це біля Дніпра, це Кам'янське – траса на Запоріжжя, а також Оріхівський напрямок, східніше. Між ними просуватися можна полями і лісосмугами, але особливого оперативного значення таке посування не має. Тобто це не підготовка до удару на Запоріжжя», – зазначив він.

Загалом російська армія на Запорізькому напрямку наразі не має потужного угруповання, яке було б здатне йти у наступ, запевняє експерт.

Військо РФ не може зараз вести стратегічні операції на двох напрямках

«Але це не значить, що за певних умов росіяни не вирішать перенести напрямок головного удару. Матимуть вони успіх, чи ні, просуваючись на Дружківку, на Костянтинівку, якщо захоплять Донбас. Далі, куди розвивати їм успіх – на Дніпропетровщину чи перенести напрямок головного удару на південь? Південь у них залишається важливою ціллю. Але те, як вони намагаються сконцентрувати тут сили, говорить про те, що вони просто не можуть зараз вести стратегічні операції на двох напрямках», – вважає він.

«Хочуть відбити старі позиції»

Втім, російські військові все ще намагаються повернути позиції, які втратили під час українського контрнаступу на Запорізькому напрямку 2023 року, додав Лакійчук.

«Ми звернули увагу, що якраз на тих ділянках, де ми їх вичавили, вони будь-яким способом намагаються відновити саме ті позиції, на яких були до початку українського контрнаступу на півні 2023 року. Очевидно, це не просто якесь рішення командирів, а політична воля.

На П'ятихаткінському напрямку можна вже сказати, що вони вийшли на ті самі позиції зараз. Там, де Малі Щербаки, на схід від Лобкового, вони будуть намагатися відбити свої старі позиції. Тут немає воєнної логіки, але, інтуїтивно здається, саме такі їхні завдання, поки що щонайменше», – сказав він.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські штурми на Оріхівському на Гуляйпільському напрямках відбуваються регулярно. Зокрема, станом на ранок 8 липня українські військові відбили загалом 8 атак.

Днем раніше, 7 липня, у Генштабі повідомляли, що окупанти двічі атакували українські позиції поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку. А напередодні російська армія завдала авіаударів по населеному пункту Плавні Василівського району.

За даними Сил оборони півдня України, загалом на Південному напрямку російські військові не змінюють тактику. Ситуація залишається без суттєвих змін. Окупанти час від часу вдаються до штурмів українських позицій, не залишаючи намірів прорвати оборону.

Удари по російській логістиці в окупації

Головне управління розвідки Міноборони України днями повідомило, що в кінці червня на окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно. Через це рух ділянкою, яку російські військові активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

За даними ГУР, 1 липня окупанти відновили шпали й рейки, пустили військовий товарний потяг, але трапився ще один вибух. Російський локомотив вивели з ладу. Одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову була заблокована.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів «Новинам Приазов’я», що блокування російської логістики залишається у пріоритеті роботи Сил оборони, в тому числі української розвідки.

«Пропускна спроможність залізниці в рази перевищує пропускну спроможність автомобільного транспорту. Це і швидкість перевезення, і відповідно обсяги перевезення.

Останні операції щодо підриву залізничних колій фактично паралізувала цю транспортну складову на тиждень, а це надсерйозні проблеми для окупаційної армії якраз на момент активізації наступу на Запорізькому напрямку», – наголосив він.

За словами експерта, окупанти намагаються активізувати лінію бойового зіткнення в районі Малої Токмачки – це Оріхівський напрямок.

Не дати можливість окупантам перекинути ствольну артилерію і відповідно БК

«Роблять це з метою військово-політичного тиску на українське керівництво. Тому що як таких оперативних резервів на цьому напрямку немає, але основне завдання окупантів – це спроба виходу на ураження зі ствольної артилерії житлових кварталів обласного центру – Запоріжжя. І тут постає основне питання – не дати можливість окупантам перекинути саму ствольну артилерію і відповідно БК (бойові комплекти). І головне – не дати можливості постійного підживлення особовим складом», – пояснив він.

«Складний регіон для окупантів»

У Запорізькій області російській армії складно приховати будь-які великі переміщення, каже Снєгирьов.

«Запорізька область – це складний ландшафт для росіян, це фактично рівнина і провести прихований характер передислокації особового складу чи важкої бронетехніки практично неможливо. Причому варто зауважити, що Сили оборони України й Головне управління розвитки Міністерства оборони України, крім блокування залізничної колії, завдають ударів по аеродромах базування ВКС РФ в Запорізькій області, удари по аеродромах в Мелітополі, і відповідно військових об'єктах на території тимчасово окупованих районів Запорізької області», – пояснив він.

Він також нагадав про українську операцію «Дроноцид», завдяки якій українські сили знищили на Запорізькому напрямку майже половину позицій і місць проживання російських операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Експерт назвав ці втрати для російської армії «колосальними».

Крім того, на Запорізькому напрямку українським військовим вдалося створити передумови для переваги в FPV-дронах, розповідає Снєгирьов. Це, за його словами, також впливає на блокування російської логістики у регіоні.

Це фактично вже блокування логістики безпосередньо на лінії бойового зіткнення

«Дальність ураження збільшена за рахунок ретрансляторів до 30 км. А це фактично вже блокування логістики безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Себто в окупантів немає можливості проведення ротації особового складу, вивезення поранених, підвезення БК до лінії бойового зіткнення безпосередньо та забезпечення відповідно паливно-мастильними матеріалами, харчуванням та водою.

Вони визнають той факт, що змушені сидіти по тих норах добу, тиждень без води, без їжі, без можливості евакуації поранених, що відповідно призводить до того коефіцієнта смертності серед особового складу російських окупантів і морально-психологічного клімату серед окупаційних частин», – підкреслив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.