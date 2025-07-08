«Де ступила нога солдата РФ – наше». Які плани Путіна щодо окупованих територій

«Відновила та збудувала майже 23 тисячі різних об'єктів: житлові будинки, школи, лікарні, відремонтували понад 5 тисяч кілометрів автошляхів»

«Ніякої відбудови насправді немає, ніякого будівництва шкіл чи ще чогось. В окупації навчається в 7-8 разів менше дітей»

«Молодь продовжує тікати, відтік людей продовжується. На їхнє місце, з Росії ніхто не приїздить»

Окуповані території півдня і сходу України до 2030 року мають вийти на «середньоросійський рівень» життя, заявив наприкінці червня президент Росії Володимир Путін під час наради з питань соціально-економічного розвитку захоплених українських територій. За його словами, для цього начебто потрібно побудувати заново або реконструювати об'єкти освіти, культури, охорони здоров'я та спорту.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався:

Чи справді Росія розвиває окуповані території частини півдня?

Якою є наразі економічна ситуація у цих регіонах?

Чи відрізняється політика окупаційної влади у Криму і на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей?

Під час наради 30 червня очільник Кремля зазначив, що попри «непросту обстановку», вже начебто багато зроблено. За його словами, з 2022 року окупаційна влада:

відновила та збудувала майже 23 тисячі різних об'єктів: житлові будинки, школи, лікарні, поліклініки, комунальна та електромережна інфраструктура;

відремонтували понад 5 тисяч кілометрів автошляхів, включаючи ті дороги, які пов'язали Росію з окупованим Кримом.

«Це і ділянка траси, яка стала частиною маршруту «Азовське кільце» – сучасної автомобільної дороги навколо Азовського моря, що стало внутрішнім морем Росії. Ця траса надасть гарного імпульсу розвитку Криму, Севастополя, Краснодарського краю, «ДНР», Ростовської, Запорізької, Херсонської областей, додатково зв'яже всі ці регіони, щільніше інтегрує їх у транспортну мережу країни», – сказав Путін на нараді.

Він наголосив на тому, що треба «забезпечити розвиток доріг, житла та комунального господарства, усієї соціальної інфраструктури, створити нові робочі місця з гідними зарплатами», і загалом розкрити потенціал окупованих регіонів, який він назвав «колосальним».

Внесли значний внесок у розвиток всієї нашої країни і в дореволюційний період, і за радянських часів

«Промислові, аграрні, логістичні, економічні можливості «Донецької та Луганської народних республік», Херсонської та Запорізької областей – величезні. Вони внесли значний внесок у розвиток всієї нашої країни і в дореволюційний період, і за радянських часів. Тут формувалися блискучі, наукові, професійні школи, працювали висококваліфіковані фахівці.

Так, у той час, коли вони входили до складу України, особливо в останнє десятиліття, звичайно, все фінансувалося там за так званим залишковим принципом і занепадало», – заявив він.

При цьому Путін знов назвав захоплені території «історично російськими регіонами».

«Школа для 500 дітей замість 4000»

Призначений РФ керувати захопленою частиною Херсонщини Володимир Сальдо в кінці червня повідомив, що до кінця цього року планують освоїти 81 млрд рублів. У пріоритеті начебто є ремонт шкіл, лікарень, доріг, будинків культури, гаряче харчування для дітей, нові «швидкі», спортмайданчики та інше.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко розповів «Новинам Приазов’я», що помітної відбудови соціальних об'єктів на захопленій армією РФ лівобережній частині регіону не відбувається.

«Ніякої відбудови немає, ніякого будівництва шкіл чи ще чогось про це і мови бути не може. Це дуже великі населені пункти, такі як Нова Збур'ївка, де проживало близько 7 тисяч осіб, чи Чулаківка, Садове, Копані. Тобто сумарно в цих селах проживало близько 15 тисяч людей. Зараз із цих сіл ввозять всіх дітей в одну школу, де навчається близько 450-500 дітей. А раніше в цих школах навчалося близько 3,5 – 4 тисяч дітей. Зараз навчається там в 7-8 разів менше дітей», – розповів він.

«Повний занепад бізнесу»

Відсутність Каховської ГЕС, відсутність зрошення привело до того, що абсолютно відсутнє будь-яке тваринництво та овочівництво

Вести бізнес на окупованій частині Херсонщини складно і невигідно, каже Рибалко. На його думку, через це економіка регіону зазнає краху.

«Херсонщина – це сільськогосподарський регіон. Зараз сільське господарствовповному занепаді, в абсолютному занепаді. Тобто відсутність Каховської ГЕС, відсутність зрошення привело до того, що абсолютно відсутнє будь-яке тваринництво та овочівництво. Відсутнє зрошення – значить, цей край дуже стрімко перетворюється на пустелю», – зазначив він.

За його даними, в окупації ще залишаються аграрії, які орендують землю у місцевих жителів, але не мають коштів розрахуватися з ними.

Ніхто не буде працювати, відповідно ніяких податків, ніякого розвитку для цієї території не буде

«Досі не розрахувалися з ними за 2024 рік. А з таким неврожайним 2025 роком, я думаю, що вони не розрахуються ні за 2024, ні за 2025 роки. Відповідно ніхто не буде працювати, відповідно ніяких податків, ніякого розвитку для цієї території не буде», – зауважив він.

За словами депутата, для Херсонщини – традиційний середній або дрібний бізнес. Саме ці люди складали основу аграрної Херсонщини. А зараз на новоокупованих територіях саме цій категорії бізнесу найважче, зауважив Рибалко.

«Путін боїться розвитку середнього класу, він боїться якихось людей, які можуть самостійно думати. І тому вони фінансують тільки тих, хто на бюджеті. Говорити про те, що на тій території можливо вести бізнес – це нонсенс. Думаю, що більшість тих підприємств, які там є, збанкрутіють», – переконаний він.

«Люди їдуть геть»

Місцеве населення продовжує виїжджати з лівобережної Херсонщини, а жителі Росії туди переїжджати не поспішають, додав Рибалко. За його даними, це навряд чи сприятиме розвитку регіону, як про це заявляє окупаційна влада.

З Росії ніхто не приїздить, всі бояться

«Молодь продовжує тікати, відтік людей продовжується. На їхнє місце, з Росії ніхто не приїздить, всі бояться. Ну може якісь там відірвані геть, але відірваних вони відправляють на фронт і тому їм немає ніякого сенсу переселятися.

А нормальний ніхто ж не приїде на територію, де фактично ведуться бойові дії, де ця територія рано чи пізно повернеться до України. Приватної ініціативи там не буде. Думаю, що це будуть ініціативи якісь державні, які обовʼязково розкрадуть. Тому я не думаю, що там щось можливо розвивати. Там залишилися або пенсіонери, або це робочі місця для бюджетників», – додав Рибалко.

«Ідеологічний вплив»

Призначений Кремлем керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький після заяв Путіна про розвиток захоплених регіонів написав у своєму телеграм-каналі, що окупаційна влада продовжує розвивати фізичну культуру та спорт. На 2025 рік заплановано створення модульних спортивних споруд, а також всесезонних майданчиків у Бердянську, Кирилівці та інших населених пунктах області. Про інші галузі окупаційний чиновник у своєму дописі не згадав.

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів «Новинам Приазов’я», що окуповані території є складними для розвитку і суттєво дотаційними.

Видно, що в них дуже багато проблем

«Вони таким чином міжнародній спільноті намагаються показати відповідно підґрунтя тих слів Путіна, коли він сказав, що «де ступив чобіт російського солдата, там вже наша земля». Тобто це підтвердження, цього всього, що вони не лише завойовують, але і відбудовують все.

Це знову ж таки певний вплив на населення цих територій, які ще там залишаються. Їм (російській владі) треба стабілізувати цю територію, вони будуть вкладати великі гроші, щоб умовно казати, що ми «створюємо вам тут достойне життя». Це ідеологічна складова для цих територій. Хоча наразі, дивлячись на певні доповіді окупаційної влади цих регіонів, видно, що в них дуже багато проблем», – зазначив він.

Зокрема велика частка доріг, про які нині звітує окупаційна влада, була побудована до повномасштабного вторгнення, розповідає науковець.

Звітують тими дорогами, які були зроблені ще за часів української влади

«От доповідають, що 5,5 тис. кілометрів доріг вже зроблено нібито. І вони зробили це як кільце навколо Азовського моря. Кажуть, що Азовське море тепер вже внутрішнє море РФ. Але більшою мірою в ці 5 тисяч кілометрів входить реконструкція і Кримського мосту, і території Краснодарського краю і територія самого окупованого Криму.

Що стосується, наприклад, Запорізької області або навіть ланки від Ростова до Мелітополя, то там вони звітують про 380 кілометрів доріг, не більше, не менше. Тобто, де там ті 5,5 тисяч кілометрів побудованих доріг, поки що складно сказати. Коли мова йде про ремонт доріг, зазвичай звітують тими дорогами, які були зроблені ще за часів української влади», – стверджує Орлов.

На окупованій частині Запорізької області спостерігається шалений дефіцит кадрів, каже Орлов. Крім того, процвітає корупція. Говорити про соціально-економічний розвиток регіону, на його думку, за таких умов недоречно.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Велика підробка»

Керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у цьому місті окупаційна влада теж заявляє про відбудову деяких об'єктів, але проводить її неякісно.

«В Маріуполі зроблено ремонт філармонії, якщо говорити про інфраструктуру, яка вже розвалюється, тому що там після ремонту лопається зовнішнє тинькування. З великих інфраструктурних проєктів – відбудова драмтеатру. Ми розуміємо, що цього року навряд чи його здадуть, як би вони не намагалися. А про те, як вони це роблять, я взагалі промовчу, бо це така велика підробка, яка мала б викликати сором у всіх дотичних до цього. Драмтеатр був білий, тому що він був покритий білим мармуром, а тепер він просто пофарбований, тому що значно мірою нема з чого його робити.

Вони також там будують діагностичний центр – будує, по суті, Міністерство оборони РФ. Дійсно, він має обладнання начебто сучасне, як кажуть наші люди, але там не вистачає лікарів, немає кому діагностику робити», – зауважив він.

16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була притулком для сотень маріупольців, які втратили домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії. Унаслідок бомбового удару зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилися під завалами.

Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.

Правозахисники кваліфікують бомбардування Маріупольського драмтеатру як «очевидний воєнний злочин».

За словами Андрющенка, в переліку масштабних проєктів відбудови в окупованому Маріуполі – плавбасейн «Нептун», який, як стверджує експерт, був пошкоджений, але не настільки, щоб його розбирати до цегли і відновлювати наново.

«Там розікрали все обладнання, а це був надсучасний басейн в Україні. Неушкоджене обладнання вивезли в невідомому напрямку, а тепер роблять ремонт», – каже Андрющенко.

Маріуполь: «ремонт багатоповерхівок заморожено»

Окрема увага зосереджена на відбудові житла. Для окупованого Маріуполя це особливо болюча тема. Місцеві жителі з часів російської окупації неодноразово намагаються привернути увагу керівництва РФ і безпосередньо Путіна до цієї проблеми. Багатьом в місті просто немає де жити, бо їхні квартири або зруйновані і непридатні для життя, або їх взагалі знесли.

Під час наради з Путіним віцепремʼєр РФ Марат Хуснуллін прозвітував, що з 2022 року на новоокупованих територіях відновлено 6560 багатоквартирних будинків. Це насамперед постраждале житло, наголосив він.

«Власникам виплачується компенсація, розмір якої регулярно індексується. 41 тисяча жителів отримали виплати за втрачене та пошкоджене житло», – сказав Хуснуллін.

За словами Андрющенка, у Маріуполі наразі 700 багатоповерхівок перебувають у стані замороженого ремонту.

Всього було 2,5 тисячі будинків, знесли 500, що залишилось – це руїни

«Про які великі проєкти йдеться? Вони тепер обговорюють запуск процесу співфінансування ремонтів будинків. Як це відбувається? Вони почали ремонт цих 700 будинків. Жителям цих будинків значною мірою, вони виплатили по 100 тисяч рублів компенсації за втрачене майно і на ремонти всередині квартири. От вони тепер ремонти заморозили і кажуть: «Ви ж отримали 100 тисяч, давайте ви їх тепер назад поверніть – в окупаційний муніципалітет, який теж профінансує половину і ми доробимо ремонт».

Всього було 2,5 тисячі будинків, знесли 500, що залишилось – це руїни, це майже все житло, яке потребує ремонту і там при цьому живуть люди. А є ще житло, в якому не живуть люди. Відбудову цих будинків заморозили», – розповів керівник Центру вивчення окупації.

Безробіття поглиблюється

В Маріуполі, як і в інших окупованих українських містах є кадрова криза, додав Андрющенко. Тому, на його думку, економічного майбутнього у Маріуполі в умовах окупації немає.

«Маріуполь на сьогодні здебільшого – це металурги, і нікуди не дінешся. Це люди, які там залишилися, вони більше нічого робити не можуть. Якби можливо було теоретично перенавчити їх на щось інше, але жодної програми щодо перекваліфікації, не існує в Маріуполі, і зрозуміло чому. Тому що не треба перекваліфікувати маріупольців, треба росіян завозити. Маріупольці хай їдуть туди, де є потреба в металургах. Проте металургія Росії в стагнації глибокій, як і видобуток вугілля на сьогодні. Немає в Росії потреби в металургах, а означає, що люди будуть залишатися без роботи», – пояснив він.

Досвід Криму

Політологиня з Криму Євгенія Горюнова розповіла «Новинам Приазов’я», що на початку окупації півострова Росія також обіцяла регіону соціально-економічний розвиток і підвищення рівня життя. Однак за 11 років Крим не припинив бути дотаційним.

Рівень життя кримчан не поліпшився, не покращився, не став кращим, ніж він був

«Дійсно, РФ виділяла дуже багато грошей на Крим. Там тільки одна ця федеральна цільова програма, вона вже сягнула понад трильйон рублів, це дуже багато грошей. Говорила окупаційна влада, що через 5 років Крим буде без дотацій, потім через 7 років – без дотацій. Але Крим залишається дотаційним регіоном. Тобто економіка Криму так і не стала самодостатньою, вона не розвивається так, як це має бути.

Але, за останніми даними в Криму середня зарплата десь 500-550 американських доларів, а середня російська зарплата – 700 доларів. Тобто рівень життя кримчан не поліпшився, не покращився, не став кращим, ніж він був», – зауважила Горюнова.

Вона наголосила, що всі роки анексії півострова Росія вкладала ресурси в інфраструктурні об'єкти, які є важливими для військових.

Багато маленьких сіл, селищ. Так от між ними дороги погані, там ніхто їх не ремонтує

«Це Кримський міст, це траса «Таврида» і інфраструктура, яка має обслуговувати все це. Якщо ми подивимося на інші території, на інші навіть інфраструктурні об'єкти, біля тієї ж траси «Таврида», там багато маленьких сіл, селищ. Так от між ними дороги погані, там ніхто їх не ремонтує. Вони показують також аеропорт, який не працює вже три роки (у Сімферополі), але вони виділяють кошти на його реконструкцію, будівництво смуг додаткових. Але чи стає від цього жити краще кримчанам? Безумовно, що ні», – підкреслила політологиня.

На окупованих територіях півдня окупаційна влада буде проводити таку саму політику, вважає Горюнова. На думку науковиці, економічний розвиток там навряд чи можливий.

«Я 100 % можу сказати, що це буде як і в Криму, або навіть гірше ніж в Криму, тому що в Криму не було бойових дій у 2014 році. А на новоокупованих територіях значна частина інфраструктури зруйнована, особливо Маріуполь. Багато руйнацій через катастрофу Каховської ГЕС. Вони відновлювати це не будуть. Будуть робити чергові «потьомкінські дєрєвні», з метою пропаганди», – зазначила вона.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



