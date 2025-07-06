«Смердюча і брудна»: коли в Миколаєві з кранів потече питна вода?

«Просто заклали вибухівку та підірвали водогін».

«Російські військові заборонили ремонтувати водогін».

«Запуск води з Бузького лиману було абсолютно правильним рішенням».

«Зараз руйнуються трубопроводи, і ми будемо мати ще серйозні руйнації обладнання і всієї інфраструктури».

«Натягати води, щоб мить голову – це нереально».

Понад три роки Миколаїв живе без якісної питної води. Старий водогін зруйнований, будівництво нового планують завершити до осені 2025 року, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У квітні 2022 року російські військові пошкодили магістраль, якою до міста надходила вода з Дніпра. Відтоді питну воду можна отримати в пунктах видачі. А в кранах містян – вода технічна, з Бузького лиману.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався про те:

Як у Миколаєві живеться без питної води?

На що саме нарікають містяни?

Наскільки захищеною буде нова магістраль до обстрілів?

Та як зміняться тарифи на воду для жителів Миколаєва?

Жителька Миколаєва Анастасія, з якою поспілкувалися «Новини Приазов’я», добре знає, скільки питної води на день потрібно її сім’ї. Бо її не можна набрати з крана – треба привезти машиною, а потім підняти баклажки на п’ятий поверх без ліфта.

«У нас чотири людини в родині, тож нам десь 5 баклажок води в день потрібно. В нас живуть на другому поверсі дідусь з бабусею. Допомагаємо їм, бо важко. Вони оце тягнуть воду візками – «кравчучками». Там, де я живу – далеченько, це я на автомобілі їжджу, а вони дуже далеко ходять. У нас біля будинку немає води, це треба йти хвилин 10», – розповіла вона.

Військові РФ підірвали водогін?

У квітні 2022-го російські військові пошкодили водогін, яким до Миколаєва надходила вода з річки Дніпро. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім переконаний: пошкодження не було випадковим.

«Росіяни (військові РФ), як ми пізніше виявили, просто заклали вибухівку та підірвали водогін і планували шантажувати місто, шантажувати нашу владу для того, щоб якісь свої там речі виторгувати. Ми домовлялися, тоді ще був контакт з окупованим херсонським водоканалом, але люди були наші. Вони відправили навіть бригади з окупованої сторони для того, щоб полагодити водогін, але їм російські військові просто заборонили це робити», – сказав він.

Понад 250 пунктів видачі питної води

Рішення проблеми влада шукала разом з благодійниками та міжнародними організаціями. У місті почали бурити свердловини та відкривати пункти, де люди можуть безкоштовно набрати питну очищену воду. Ці пункти досі залишаються єдиним джерелом питної води для миколаївців, каже директор водоканалу Борис Дуденко.

«Ці пункти облаштовані на базі двох комунальних підприємств – це облтепло і компанія «Пілот». Також на нашому підприємстві є декілька пунктів. Це було зроблено з урахуванням того, під чиєю власністю знаходяться ті території, на яких облаштовані ці пункти. Сьогодні їх в місті понад 250, і вони, майже всі, забезпечують потреби містян у питній воді.

Також донори дуже допомогли в цьому плані. Це швидке реагування щодо постачання систем зворотного осмосу. Наприклад, UNICEF буквально в перший тиждень вже для нас замовив, і ми протягом місяця отримали перші сім великих установок зворотного осмосу, які досі працюють і очищають воду до стану питної», – розповів він.

У травні 2022 року комунальники почали подавати по трубах технічну воду з Бузького лиману. Її не можна пити та готувати на ній їжу.

Зараз руйнуються трубопроводи

«Запуск води з Бузького лиману – це було абсолютно правильне рішення в той час. І це рішення стало як порятунком для Миколаєва, так і нашою карою. Те, що зараз руйнуються трубопроводи, і ми будемо мати ще досить серйозні руйнації і обладнання, і всієї інфраструктури. Але тримаємось, боремося, ремонтуємо. Зараз знову збільшилася кількість аварій у зв'язку з перепадами електричної напруги, виникають деякі фізичні процеси в трубах, тому кількість аварій збільшилася знову на сьогодні», – зауважив Дуденко.

Яку якість має водопровідна вода в Миколаєві зараз, добре знає містянка Анастасія – по собі і своїх клієнтах.

«Ми вже так звикли, ми вже цього не помічаємо. Але я як перукар працюю з волоссям. І у людей волосся просто вбите оцією водою з-під крана. Видно одразу, хто не з Миколаєва, а хто з Миколаєва. Тому що в нас у крані вода смердюча, чорна, брудна. І шкіра голови, волосся – все таке занедбане. А наносити води, щоб мити голову – це нереально», – ділиться жінка.

Новий водогін за 40 км

Рішення, як подати в крани миколаївцям питну воду, посадовці знайшли тільки у 2024 році. Ухвалили, що тягнутимуть новий водогін з міста Нова Одеса за 40 кілометрів від Миколаєва.

У листопаді 2024 року Кабмін виділив на роботи 8 мільярдів гривень. У квітні 2025 року на проєкті змінився підрядник – роботи доручили вінницькій компанії «Автострада».

У травні міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що після експертизи загальну вартість проєкту зменшили майже на чверть – з 8 мільярдів 700 мільйонів гривень до 6 мільярдів 200 мільйонів. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснює, на що витратять зекономлені гроші.

«Друга частина – це очисні споруди, які вдалося за рахунок економії. Тобто замість восьми там з чимось мільярдів, їх стало шість. І за рахунок цього там навіть буде економія, яка перекинеться на інші області, теж на будівництво очисних споруд. Це окремо від того, що робить UNICEF», – пояснив він.

На початку червня засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль повідомив, що його фірма будує водогін цілодобово. На об’єкті працюють майже 2000 робітників і понад 1000 одиниць техніки. Закінчити роботи він обіцяє за п’ять місяців замість стандартних для такого типу будівництва двох років. На якому етапі роботи зараз, розповідає радник голова обладміністрації Ігор Бурда.

«Знаходиться на завершальному етапі. Вже багато побудовано, багато зроблено. Наприклад, всі труби прокладені, закопані на 98-99%. Тому автострада дуже інтенсивно працює, дуже багато людей, техніки задіяно», – запевнив він.

Про якість та тарифи

З нового водогону Миколаїв буде отримувати 120 тисяч кубометрів води на добу. Ще 50 тисяч цією магістраллю буде надходити на зрошення полів Миколаївського району. Разом з тим директор Миколаївводоканалу поки не може дати чіткої відповіді на запитання, чи буде ця вода придатною для пиття.

Амбітна мета – найкраща за якістю вода в Україні

«Протягом минулого року ми повністю цілий рік проводили дослідження, і вода, яка є в Південному Бузі, достатньо прийнятна для того, щоб готувати з неї питну воду. Але, на жаль, не на існуючих очисних спорудах водопроводу. Тому в наших планах – будівництво нової фільтрувальної станції для того, щоб здійснити, як я кажу, амбітну нашу мету – найкращу воду в Україні за якістю.

Будемо спиратися вже на той факт, коли вода прийде до Миколаєва, і будемо робити аналізи, будемо тестувати. Вже потім будемо рекомендувати громадянам, як нею користуватися, в яких цілях і на які потреби. Але одразу хочу сказати, що ця вода вже буде набагато кращої якості, ніж та, яку ми маємо сьогодні», – запевнив Борис Дуденко.

Також не може директор водоканалу сказати і яким буде тариф для жителів Миколаєва після запуску нової магістралі.

Сказати наперед, яким буде тариф, зараз неможливо

«На сьогодні в нас тариф, який був ухвалений у 2021 році. І сьогодні він відповідає дійсності тільки орієнтовно на 30%. Все інше дофінансовує міський бюджет для того, щоб ми могли закуповувати електроенергію, ми могли закуповувати воду, реагенти, матеріали, паливно-мастильні матеріали для того, щоб тримати мережу, для того, щоб у містян було якнайменше дискомфорту щодо відсутності або водопостачання, або водовідведення. Тому сказати наперед, яким буде тариф, зараз неможливо, тому що потрібно прорахувати вартість тієї води, яка прийде з нового водозабору, а потім вже наші витрати також порахувати», – сказав він.

Жителька Миколаєва Анастасія налякана досвідом 2022 року, переймається, що й без того про новий проєкт відомо занадто багато.

«Мені не подобається те, що афішують, що вони роблять цю воду. Коли вели з Херсону воду, туди був великий приліт, бо в нас по всіх каналах про це розповідали, що ось будуємо. І туди прилетіло. Зараз я раджу нашій владі не афішувати, що вони роблять. Ми самі зрозуміємо, коли в крані буде хороша вода. Не треба розповідати деталі. Я проти цього», – поділилась жінка.

Як буде захищений новий водогін та чи немає ризику, що його так само можуть пошкодити російські окупанти, посадовці обласної військової адміністрації говорити відмовляються.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



















