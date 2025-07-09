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Сили РФ утратили понад тисячу військових і майже 70 артсистем за добу – Генштаб ЗСУ

Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, червень 2025 року

Російські війська втратили близько 1 050 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули приблизно 1 029 660 людей особового складу.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 11 000 танків (+5 за минулу добу)
  • 22 969 бойових броньованих машин (+2)
  • 30 102 артилерійських систем (+68)
  • 1434 реактивних систем залпового вогню
  • 1 193 засоби протиповітряної оборони (+1)
  • 421 літак
  • 340 гелікоптерів
  • 44 457 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+227)
  • 3 439 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 54 575 автомобілів і автоцистерн (+119)
  • 3 929 одиниць спеціальної техніки (+2)

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

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