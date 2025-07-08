Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОВА: російська атака спричинила пожежу в Миколаєві, є поранений

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу дронами Миколаєва. 16 лютого 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу дронами Миколаєва. 16 лютого 2025 року

Миколаїв зазнав атаки російських дронів рано вранці 8 липня, повідомляє місцева влада.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пожежу в передмісті обласного центру.

«Отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано», – додав він.

Мер міста Олександр Сєнкевич попереджав про загрозу дронів і вибухи в місті.

Читайте також: На Миколаївщині вранці сталася пожежа на складі боєприпасів – Сили оборони

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.

Шматочок Миколаєва: як переселенка варить понад півсотні сирів на Львівщині (відео)
Embed
Шматочок Миколаєва: як переселенка варить понад півсотні сирів на Львівщині (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG