Прокуратура: внаслідок двох ударів «Шахедами» постраждали 82 людини в Харкові

До 82 зросло число людей, які зазнали поранень або гострого шоку внаслідок двох ранкових російських атак із використанням дронів по Харкову, повідомила обласна прокуратура станом на 21:00. Серед постраждалих є восьмеро дітей – чотири дівчинки і чотири хлопчики.

Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка, нагадали в прокуратурі.

«7 липня у період з 05:20 по 05:40 та з 10:20 по 10:30 ворог, використовуючи 10 БпЛА, попередньо – «Герань-2», завдав цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова», – йдеться в повідомленні.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.