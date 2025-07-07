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Новини | Події

Прокуратура: внаслідок двох ударів «Шахедами» постраждали 82 людини в Харкові

Пожежники гасять пожежу в житловому будинку після удару російського безпілотника в Харкові, 7 липня 2025 року
Пожежники гасять пожежу в житловому будинку після удару російського безпілотника в Харкові, 7 липня 2025 року

До 82 зросло число людей, які зазнали поранень або гострого шоку внаслідок двох ранкових російських атак із використанням дронів по Харкову, повідомила обласна прокуратура станом на 21:00. Серед постраждалих є восьмеро дітей – чотири дівчинки і чотири хлопчики.

Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка, нагадали в прокуратурі.

«7 липня у період з 05:20 по 05:40 та з 10:20 по 10:30 ворог, використовуючи 10 БпЛА, попередньо – «Герань-2», завдав цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова», – йдеться в повідомленні.

«Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео) «Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео)
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«Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео)

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Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.

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